Verpakkingsgroep van TVH-ondernemer doet overname

De West-Vlaamse verpakkingsreus Abriso-Jiffy, sinds kort in handen van TVH-ondernemer Pascal Vanhalst, koopt zijn Ierse sectorgenoot Novostrat. Er zitten mogelijk nog deals aan te komen.

Abriso-Jiffy uit Anzegem is de Europese marktleider voor beschermend verpakkings- en isolatiemateriaal dat gemaakt wordt uit polymeren (kunststoffen). Het bekendste voorbeeld is de klassieke bubbelplastic om breekbare goederen te beschermen, maar de groep maakt ook technisch schuim voor de verpakking van elektronica of de autosector, ondervloeren voor parket of laminaat en zelfs isolatiemateriaal voor vloeren van caravans.

Het bedrijf werd genomineerd voor de titel Onderneming van het Jaar 2020, maar de trofee ging naar de rekkenbouwer Stow. Abriso-Jiffy kwam in mei in het nieuws met een aandeelhouderswissel. Toen raakte bekende dat ondernemer Pascal Vanhalst, van een van de families achter de heftruckreus TVH, met zijn investeringsmaatschappij Quva de hand legde op de onderneming. Hij heeft Abriso-Jiffy sindsdien bijna volledig in handen. Een groep managers en gewezen CEO Jan Dejonghe zitten ook nog in het kapitaal. Tot de managers hoort Jean-Baptiste De Ruyck, de huidige CEO.

Strategie

De strategie is met de steun van Quva verder te groeien door te investeren in innovatie en via overnames. Op dat laatste vlak is er nu al de inlijving van de Ierse sectorgenoot Novostrat. Beide partijen maken niet bekend welk bedrag daarmee gemoeid is, maar volgens De Ruyck kan Abriso-Jiffy de deal zelf financieren, zij het deels met financiële steun van Quva.

300 miljoen Omzet abriso-Jiffy Met de overname erbij denkt Abriso-Jiffy dit jaar te eindigen met zo'n 300 miljoen euro omzet.

Novostrat, dat helemaal in handen was van zijn oprichter Lionel Junique, telt ongeveer 200 werknemers, verdeeld over fabrieken in Polen en Ierland. Het haalt een omzet van 30 miljoen euro. Het is een paar maten kleiner dan Abriso-Jiffy, dat in het coronajaar 2020 aan 212 miljoen euro omzet kwam en 1.500 mensen in dienst heeft. De West-Vlaamse groep omvat 15 productievestigingen in elf Europese landen.

Duitsland

Toch noemt De Ruyck de overname 'strategisch zeer belangrijk'. 'We versterken onze positie als marktleider. Novostrat is ook erg complementair aan ons, om te beginnen op productvlak. Zeker in de markt van de technische schuimen met een hogere toegevoegde waarde, waarop we ons meer willen richten. Daarnaast is Novostrat met zijn Poolse vestiging, de grootste van de twee, heel actief in Duitsland. Dat is ook onze grootste markt en toch een van de belangrijkste landen in Europa. Ten slotte krijgen we er een Ierse vestiging bij. Die hadden we nog niet.'

Novostrat Ierland voert uit naar het Verenigd Koninkrijk, voor Abriso-Jiffy de tweede grootste markt. De Belgische groep heeft al drie fabrieken in Polen. Met de deal komt er een vierde bij, maar er zijn geen plannen om die te sluiten.

Hogere tarieven

Abriso-Jiffy zag zijn omzet vorig jaar door corona 10 procent zakken naar 212 miljoen euro. Maar dit jaar denkt de CEO, met de overname erbij, te eindigen tegen 300 miljoen. Dat is deels toe te schrijven aan de hogere prijzen voor grondstoffen. 'Die zijn 80 procent duurder geworden, maar we hebben onze tarieven aangepast. Daardoor stijgt onze omzet veel sneller.'

De Ruyck mikt op middellange termijn op 350 à 400 miljoen euro aan inkomsten. Een of meerdere nieuwe overnames kunnen daarbij helpen. 'We zijn constant op zoek en zijn andere mogelijkheden aan het bekijken.' De markt is nog vrij versnipperd: er zijn vooral lokale concurrenten. In 2019 maakte Abriso-Jiffy een kwantumsprong met de inlijving van het grotere Jiffy.