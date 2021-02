'Verplicht telewerken begint schadelijk te worden'

Van werknemers die na zes maanden alweer opstappen tot het uithollen van de innovatiekracht door fletse virtuele meetings: Vlaamse CEO's hebben hun buik vol van verplicht telewerken. 'Een brainstorm via Teams werkt niet.'

De regel om verplicht voltijds te telewerken waar dat kan schaadt het welzijn van werknemers en de innovatie- en concurrentiekracht van bedrijven, zo leert een belronde onder CEO's van grote Vlaamse bedrijven.

'Dé wake-upcall voor mij was het recente moment dat twee jonge ingenieurs die zes maanden eerder waren begonnen alweer opstapten', zegt Jan De Witte, de topman van de beeldvormingsgroep Barco. 'Hoewel we perfect uitgerust zijn om virtueel te werken, gaven ze aan dat ze nooit voeling hadden met het bedrijf.'

'Wij vragen elk kwartaal onze werknemers naar hun welzijn. Uit de laatste bevraging, drie weken geleden, bleek dat 43 procent zich 'gedeconnecteerd' en minder geëngageerd voelt. Bij zes op de tien bleek het gebrek aan sociaal contact zwaar te wegen.'

'Het is in deze omstandigheden erg moeilijk om nieuwe werknemers te integreren', zegt ook Lieven Danneels, de CEO van het techbedrijf Televic, dat wereldwijd actief is. 'Trainingen on the job - toch erg belangrijk voor een onderzoeksgedreven bedrijf - zijn lang niet hetzelfde via Teams. Innovatie is cruciaal, maar probeer maar eens een goede brainstorm te organiseren via Zoom. Dat gaat dus niet. Ideeën ontstaan vaak ook via informele contacten op de werkvloer, maar daar is nu amper sprake van.'

Elkaar weer ontmoeten op een veilige manier geeft een boost aan het welzijn van onze mensen en aan de samenwerking onderling en met onze klanten. Kobe Verdonck SD Worx

'Verplicht telewerk begint schadelijk te worden voor werknemers', zegt Kobe Verdonck, de topman van de hr-dienstengroep SD Worx. 'Elkaar weer ontmoeten op een veilige manier geeft een boost aan het welzijn van onze mensen en aan de samenwerking onderling en met onze klanten.'

'Het doorgedreven telewerken in ons land leidt er nu toe dat de kwaliteit van samenwerking een stuk minder is', zegt Barco-topman De Witte. 'Ingenieurs die producten ontwikkelen komen bijvoorbeeld niet meer op de fabrieksvloer waar ze gemaakt worden. De situatie heeft negatieve gevolgen voor onze innovatie- en concurrentiekracht, want in Azië en de Verenigde Staten krijgen bedrijven niet met dezelfde regels als hier te maken.'

De bedrijfsleiders benadrukken dat ze zelf coronabesmettingen van werknemers traceren en dat de werkvloer zelden de bron van besmetting blijkt. 'We hadden al besmette werknemers', zegt Verdonck, die wereldwijd 4.000 mensen aanstuurt, onder wie 2.000 in ons land. 'Geen van de gevallen konden we terugbrengen tot de werkvloer als bron.'

De werkgevers zeggen ook aan dat ze al bewezen dat ze hun werkplekken coronaproof kunnen inrichten. 'Waarom niet terugkeren naar de periode van voor oktober en mensen toestaan om een halve of een volledige dag per week naar het werk te komen?,' vraagt Verdonck zich af. 'In de periode tussen juli en oktober toonden veel bedrijven aan dat ze nooit boven de 10 à 15 procent bezettingsgraad kwamen.'