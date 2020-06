Vlaamse Pokémon-fabriek wordt hub voor medische mondmaskers

De bord- en kaartspellenfabrikant Cartamundi gaat in zijn ‘Pokémon-fabriek’ in Turnhout medische FFP2- en FFP3-mondmaskers produceren op basis van een gepatenteerde technologie. ‘Dit is 100 procent made in Belgium.’

Voor de productie van zijn mondmaskers slaat Cartamundi de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen en Cloostermans, een machinebouwer uit de Oost-Vlaamse gemeente Hamme. De drie zetten een nieuw bedrijf op, Medimundi, dat 3,5 miljoen euro startkapitaal krijgt. De productielijn is nog in aanbouw.

‘Het is een heksentoer, maar de bedoeling is dat de eerste mondmaskers in augustus van de band rollen’, zegt David Germis, de topman van Cartamundi in Europa en CEO van de start-up. Op kruissnelheid kan de productielijn ‘een paar honderdduizenden’ mondmaskers per week leveren. Jaarlijks komt dat dus neer op vele miljoenen.

We mikken ook op internationale expansie. Dat kan bijvoorbeeld een productielijn in de VS zijn, waar Cartamundi al fabrieken heeft. David Germis CEO Medimundi

Het gaat om mondmaskers van het type FFP2 en FFP3, die artsen en verplegers dragen om zich te beschermen bij contact met besmette patiënten. ‘We kunnen met die ene machine aan een belangrijk deel van de vraag in België tegemoetkomen.’

Medimundi trekt initieel naar de Belgische markt, maar de ambities reiken verder. ‘We mikken ook op internationale expansie. Maar eerst moeten we het project in Turnhout uit de startblokken krijgen. Als we daar een goed gevoel bij hebben, zetten we onze volgende stap’, zegt Germis. ‘Dat kan bijvoorbeeld een productielijn in de VS zijn, waar Cartamundi al drie fabrieken heeft. Dat valt nog te bekijken.’

Pijnpunten

Germis verwacht dat het bedrijf in een eerste fase in Turnhout een 30-tal werknemers nodig heeft, voor de productie, de verkoop, onderzoek en engineering. Medimundi is een schoolvoorbeeld van reshoring en haalt een stukje maakindustrie terug uit Azië, dat nu het centrum is van de mondmaskerindustrie.

Ik denk dat we toch een deel van de zorgen van de regering wegnemen. Rudy Mattheus voorzitter Medimundi

Medimundi speelt in op een van de pijnpunten die de coronacrisis aan het licht bracht. Artsen en verplegers schreeuwden om beschermingsmateriaal zoals mondmaskers. De hele wereld klopte daarvoor aan bij Chinese producenten. Niet alleen bleek het een hele klus om die snel geleverd te krijgen, een aanzienlijk deel bleek ook rommel te zijn. Intussen doken in ons land lokale initiatieven op om de bevoorrading van strategische producten veilig te stellen. Met Medimundi komt er nog eentje bij. ‘Ik denk dat we toch een deel van de zorgen van de regering wegnemen’, zegt voorzitter Rudy Mattheus, die ook eigen centen in Medimundi stopt.

Mattheus, ingenieur van opleiding, is onder meer voorzitter van het domoticabedrijf Niko. Als bestuurder bij het UZ Antwerpen zag hij de gezondheidscrisis en de mondmaskerproblematiek van dichtbij. ‘Binnen de universiteitsmuren, verdeeld over diverse afdelingen, bleek dat de nodige elementen aanwezig waren voor een oplossing, een prototype van een nieuw soort mondmasker. De volgende vraag was dan: hoe kunnen we dat opschalen, snel produceren en er een duurzaam businessmodel rond bouwen?’

Monopoly en Pokémon

Dat mondde uit in het consortium met de technologie van Universiteit Antwerpen, het industriële DNA van Cartamundi - dat meerderheidsaandeelhouder is - en de machinekennis van Cloostermans. Die laatste is gespecialiseerd in automatisatie en werkt voor wereldspelers zoals Procter & Gamble en AB InBev. ‘Het is een luxe om met die partners een vliegende start te kunnen nemen’, aldus Mattheus.

Als je dit een jaar geleden had gezegd, dan had ik je gek verklaard. Maar het is zeker geen onverantwoord avontuur. David Germis CEO Medimundi

Voor Cartamundi lijkt de start-up nochtans een bizarre move. Het bedrijf is met 380 miljoen euro een wereldspeler in de productie van spelkaarten en bordspellen zoals Monopoly en Risk. In Turnhout maakt het kaarten voor onder meer Pokémon en tal van casino’s. ‘Als je dit een jaar geleden had gezegd, dan had ik je gek verklaard. Maar het is zeker geen onverantwoord avontuur’, zegt Germis.

De Cartamundi-top kreeg van de familiale aandeelhouders in het begin van de coronacrisis de expliciete vraag op de een of andere manier te helpen. In Ierland assembleert het in zijn Monopoly-fabriek nu medische testkits om het coronavirus op te sporen. In de VS werd een van de sites deels omgebouwd voor de productie van face shields. ‘En dit is ons antwoord in België.’

Design

‘Onze mondmaskers zijn gebaseerd op een gepatenteerde technologie’, zegt Mattheus. ‘De productiemachines ontwerpen en bouwen we zelf. Dit is 100 procent made in Belgium. Dat is uniek. Als je een machine koopt, hang je meteen ook vast aan de grondstoffen die je er kan op verwerken. We hadden dus vrijheid in de keuze van materialen en vormgeving.’

De productiemachines ontwerpen en bouwen we zelf. Dat is uniek en geeft ons vrijheid in de keuze van materialen en vormgeving. Rudy Mattheus Voorzitter Medimundi

Medimundi werkt niet met de typische mondmaskergrondstoffen die schaars geworden zijn, maar met alternatieven die het laat aanrukken uit Europa en zelfs uit eigen land. Het design van het mondmasker werd geoptimaliseerd zodat het perfect aansluit op een typisch, West-Europees gezicht.

‘De maskers zijn niet alleen beschermend, maar ook zeer comfortabel. Dat is belangrijk. Veel maskers zijn pijnlijk als je ze de hele dag moet dragen’, zegt Mattheus, verwijzend naar beelden van verpleegsters met drukwonden in het aangezicht. ‘Onze producten zullen een marktconforme prijs hebben, en we zijn ervan overtuigd dat hier een markt voor is.’

Of Medimundi niet wat laat is, nu de epidemie in ons land stilaan wegebt. ‘Kijk’, zegt Germis. ‘De crisis was de trigger. Maar dit project heeft geen crisissituatie nodig om leefbaar te zijn. Een crisis zoals in de voorbije maanden zit niet in ons businessplan, maar we verwachten ook niet dat het gebruik van mondmaskers in ziekenhuizen zal terugvallen naar het precoronatijdperk. Ergens tussenin, dat zal de realiteit zijn.’