Vlaamse bedrijven zullen brexitakkoord pas na 2020 voelen

Voor Belgische bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk betekent het brexitakkoord dat de komende 14 maanden alles bij het oude blijft.

En toen gebeurde er niets. Dat is de conclusie die Vlaamse bedrijven kunnen trekken uit de brexitdeal die gisteren in Brussel werd gesloten. Minstens tot eind 2020 blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese interne markt. Dat betekent dat er de komende 14 maanden geen tarieven komen voor wie naar het Verenigd Koninkrijk exporteert. Er duiken ook geen nieuwe regels op voor voedselveiligheid of andere controles, die tot flessenhalsen in de havens kunnen leiden.

In ondernemerskringen werd de brexitdeal gisteren dan ook goed onthaald. ‘Onze grootste bekommernis was dat de onwrikbaarheid van de Britten in de Ierse kwestie ertoe zou leiden dat ze een gat in de Europese interne markt sloegen’, zegt Gilles Suply, adviseur economische zaken van Voka. ‘Ik vind het daarom een mooi compromis dat Noord-Ierland Europese btw-tarieven kan hanteren, die worden gecontroleerd door Britse douaniers.’

Op korte termijn is er misschien zelfs een voordeel, zegt Stijn Decock, hoofdeconoom Benelux van de vermogensbeheerder Candriam. Vlaamse exportbedrijven hebben de voorbije drie jaar last gehad van het sterk gedaalde Britse pond. Als de brexitdeal zaterdag door het Britse parlement raakt, kan dat probleem wat kleiner worden en de Vlaamse goederen voor Britse klanten dus betaalbaarder.

De twee grootste risico's zijn een harde brexit en Amerikaanse invoertarieven op Europese auto's. Dat laatste risico is heel klein geworden. Stijn Decock Hoofdeconoom Candriam-Benelux

Ook op macro-niveau vertaalt dat optimisme zich. Volgens Decock is het gevaar dat de Belgische economie in een recessie belandt grotendeels geweken. ‘De twee grootste risico’s zijn de schok van een harde brexit en Amerikaanse invoertarieven op Europese auto’s. Dat eerste risico is heel klein geworden.’

Ook het Verenigd Koninkrijk kan dankzij de deal sneller groeien, meent de hoofdeconoom van de vermogensbeheerder Schroders, Keith Wade. Ook dat biedt kansen voor wie zakendoet met het VK.

Britse overheid roept Belgische bedrijven op actie te ondernemen ‘Belgische bedrijven, onderneem nu actie om goederen te blijven importeren uit of te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk na de brexit.’ Die oproep lanceerde de Britse overheid gisteren met een reclamecampagne in Belgische media. De campagne verwijst naar een speciaal opgerichte website met tips om als Europees bedrijf in het Verenigd Koninkrijk actief te blijven. Op de site staan onder meer tips om goederen door de douane te krijgen of Britse werknemers in dienst te nemen. Het is niet de eerste keer dat de Britse overheid dat doet. Eerder lanceerde de ze al de informatiecampagne ‘Get ready for Brexit’, die 100 miljoen pond heeft gekost. Die campagne moest zowel de Britten als de Europeanen op de brexit voorbereiden.

De grote vraag is wat het na 2020 wordt, wanneer de schok van de brexit wel voelbaar wordt. Het goede nieuws is dat zowel de EU als het VK in hun politiek akkoord de ambitie uit geen tarieven op goederen of quota in te voeren.

Maar in het akkoord is plots wel sprake van het sluiten van een klassiek handelsverdrag, wat impliceert dat geen bijkomende afspraken over sociale rechten, ecologische regels of normen voor volksgezondheid worden gemaakt. Al moet daarover nog worden onderhandeld.