Vlaamse grasrobot krijgt 2 miljoen euro van hondenbrokkengigant

'Hij had een toestel van ons gekocht. Ik ben het persoonlijk gaan afleveren, en van het een kwam het ander', zegt Wesley Lorrez, de oprichter van Toadi. Zijn start-up ontwikkelde een robotgrasmaaier, die uiterlijk doet denken aan Wall E, de robot uit de gelijknamige animatiefilm van Pixar. De zelfrijdende maaier is voorzien van een camera en artificiële intelligentie. De robot is getraind om gras, obstakels, bloemperken, enzovoort te herkennen.

Productiecentra

Lorrez lanceerde zijn technologie vorig jaar op de markt en verkocht er 650 stuks van. Dit jaar mikt hij op 1.800 stuks, met een verkoopprijs van 2.990 à 3.500 euro. Om de groei voort te zetten werkt hij aan een netwerk van productiecentra. 'We praten met partners die zelf investeren in 3D-printers en de productie doen', zegt Lorrez. 'Ik zie in België ruimte voor tien centra, waarvan twee, drie dit jaar. We nemen per geproduceerde machine een percentage en leggen zelf de focus op marketing, onlineverkoop en onderzoek', zegt Lorrez.