Vlaamse ondernemer Vanhalst koopt verpakkingsreus

Pascal Vanhalst, een telg van één van de families achter de heftruckreus TVH, koopt Abriso- Jiffy. Dat vernam De Tijd. Hoeveel hij op tafel legt voor het verpakkingsbedrijf is niet bekend.

Abriso-Jiffy maakt isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen zoals de bubble wrap, de plasticfolie met belletjes, maar ook isolerende schuimomhulsels voor de bouw. Het bedrijf uit Anzegem, de Europese marktleider in zijn branche, was voor 60 procent in handen van het investeringsfonds Bencis en zat voor de rest (40 procent) bij het management. Abriso-Jiffy was vorig jaar een van de genomineerden voor de prijs van Onderneming van het Jaar. Die ging uiteindelijk naar de rekkenbouwer Stow, een streekgenoot.

De essentie Ondernemer Pascal Vanhalst, een telg van één van de families achter de heftruckreus TVH, koopt het verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy.

Abriso is Europees marktleider in isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen.

Het bedrijf uit Anzegem komt in de portefeuille van Vanhalst naast Mateco (verkoop en verhuur van hoogtewerkers), het Duitse Suspa (gasveren) en belangen in twee aan TVH-gerelateerde bedrijven.

Vanhalst wil zijn investeringsvehikel Quva uitbouwen met nieuwe participaties.

De jongste weken gonsde het van de geruchten over een mogelijke deal rond Abriso. Met Pascal Vanhalst komt er uiteindelijk een wit konijn uit de hoed. Vanhalst koopt Abriso-Jiffy via zijn familiale investeringsvehikel Quva, dat sinds kort geleid wordt door de voormalige bankier Jan Nelissen (ex-BNP Paribas Fortis). Hoeveel de West-Vlaamse ondernemer op tafel legt, is niet bekend. ‘We spreken daar geen extern kapitaal voor aan’, zegt Nelissen. Lees: Vanhalst betaalt de overname uit eigen zak.

Abriso-Jiffy, met een jaarlijkse omzet van 224 miljoen euro, was vorig jaar een van de finalisten voor de prijs Onderneming van het Jaar.

De TVH-telg is niet de enige overnemer. CEO Jan Dejonghe, die in 2007 aan boord kwam bij de Abriso-groep, stapt mee in de nieuwe constructie en krijgt een klein minderheidsbelang. De rest van het management van Abriso wordt uitgekocht.

150 miljoen euro De deal heeft een prijskaartje van minstens 150 à 200 miljoen euro.

Het bedrijf maakte twee jaar geleden een kwantumsprong met de overname van Jiffy Packaging, een Italiaanse sectorgenoot die de helft groter was. De groep uit het West-Vlaamse Anzegem is goed voor een omzet van 224 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 25 miljoen euro. Op basis van die ebitda kan men ervan uitgaan dat aan de deal een prijskaartje van minstens 150 à 200 miljoen euro hangt.

Belang in TVH Parts

Abriso-Jiffy komt in de portefeuille van Quva naast de verkoper en verhuurder van hoogtewerkers Mateco en de Duitse producent van gasveren Suspa. Ze zijn beide volledig in handen van Vanhalst. Die heeft ook een participatie van 50 procent in de Belgische tak van Mateco (TVH Equipment) en 40 procent in de distributeur van onderdelen voor vorkheftrucks en hoogtewerkers TVH Parts. Zoals De Tijd eerder meldde, is Vanhalst, in overleg met zijn medeaandeelhouder de familie Thermote, op zoek naar een overnemer voor dat laatste belang.

Abriso is de tweede deal van Bencis in korte tijd. Eind april kocht het investeringsfonds samen met het management de specialist in geolocalisatie Geo Square van de hyperdiscrete IT-groep Cronos. Bencis is in ons land onder meer eigenaar van het garnalenbedrijf Shore (ex-Morubel) en het IT-bedrijf Axxes en is sinds kort aan boord bij de paardenkliniek Equitom.