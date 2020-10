Vlaamse vloergigant haalt grote slag thuis in patentgeschil

Unilin is de groep achter Quick-Step, dat als wielersponsor actief is.

Unilin, de West-Vlaamse groep achter de Quick Step-vloeren en dochter van de Amerikaanse vloerengigant Mohawk, krijgt van een Amerikaanse rechtbank gelijk in een zaak over de patenten die zijn klikvinyltechnologie in de VS beschermen. De zaak levert het bedrijf naar schatting tientallen miljoenen dollar extra inkomsten op.

Unilin, een wereldspeler die vorig jaar 2,2 miljard euro omzet draaide en bijna 7.500 mensen tewerkstelt, staat al decennia bekend als een te duchten verdediger van zijn patenten. Al jaren vecht het bedrijf juridische conflicten uit met concurrenten die zijn innovaties kopieerden. Over het bekende kliksysteem Uniclic, waardoor laminaatparket en harde vinylvloeren van onder meer Quick-Step en Balterio kunnen worden gelegd met planken die niet gelijmd of genageld moeten worden, zijn tientallen rechtszaken gevoerd. De specifieke patenten rond Uniclic vervielen in 2017, waardoor Unilin zijn inkomsten uit royalties met vele tientallen miljoenen zag terugvallen.

Maar nu haalt het in een grote zaak over een aangrenzende technologie wel een grote overwinning. Dat leidt ertoe dat producten van 45 concurrenten, distributeurs en importeurs die zonder toestemming gebruikmaken van de Unilin-technologie, voortaan aan de Amerikaanse grens worden tegengehouden door de douane. Die valse concurrentie komt van over heel de wereld, maar grotendeels uit Zuid-Oost-Azië.

Klikvinyl

Het West-Vlaamse bedrijf, dat sinds 2005 deel uitmaakt van de Amerikaanse vloerengigant Mohawk maar nog altijd door West-Vlamingen geleid wordt vanuit het hoofdkwartier in Wielsbeke, had in 2018 een zaak aangespannen voor de semi-juridische International Trade Commission (ITC) in de VS. De zaak draait rond drie patenten die slaan op zogenaamde vinylplanken, die al jaren een bestseller zijn op de Amerikaanse en Europese markt.

‘Klikvinyl groeit nog altijd met dubbele cijfers’, zegt Bart Van der Stockt, hoofd van de dienst intellectueel eigendom bij Unilin Groep. ‘Vandaar dat het belangrijk is dat we deze zaak gewonnen hebben. Dit is een mijlpaal in onze strijd om onze innovatie en technologie te beschermen.’

Unilin Group West-Vlaamse vloerbekledingsgroep die behalve Unilin (met merken als Quick-Step, Balterio en Pergo) ook het vinylvloerenbedrijf IVC omvat. Vormt samen met nog enkel andere bedrijven de divisie Rest of the World van de Amerikaanse beursgenoteerde vloerbekledingsgigant Mohawk (bijna 10 miljard dollar omzet). Omzet: 2,2 miljard euro 7.500 werknemers Vestigingen in 60 landen, hoofdkwartier in Wielsbeke CEO: Bernard Thiers

De drie patenten slaan op onder meer de chemische samenstelling van het vinyl (pvc), waardoor de tegels en planken bijvoorbeeld makkelijker in elkaar klikken of beter akoestisch isoleren. De uitspraak, die geen schadevergoeding of boete inhoudt, is een zogenaamd general exclusion order. Dat betekent dat ze niet alleen geldt voor de 45 bedrijven die aangeklaagd werden, maar ook voor alle andere die nu en in de toekomst illegaal gebruikmaken van de Unilin-technologie. ‘Zo’n order is de heilige graal van de ITC-procedure’, zegt Van der Stockt. ‘Het is de voorbije 15 jaar maar 30 keer uitgesproken.’ Grote zaken werden ingeleid door onder meer Apple tegen Samsung, Canon tegen Epson en Louis Vuitton tegen Converse.

Royalty's

Over de financiële impact van de uitspraak van de ITC wil Van der Stockt niet veel kwijt. ‘We weten niet precies hoeveel dit ons zal opbrengen omdat de inkomsten uit onze patenten heel gespreid zijn. Natuurlijk zullen we ons marktaandeel met onze eigen producten kunnen vergroten doordat de illegale copycats van de Amerikaanse markt worden gehouden. Nu al staan er containers in Amerikaanse havens vast en zijn er al teruggestuurd.’

Maar het belangrijkste deel van de omzet uit de klikvinyltechnologie komt van de verkoop van licenties, waarvoor andere spelers, concurrenten dus, royalty's betalen. ‘Nogal wat van de bedrijven die inbreuken pleegden, hebben het voorbije jaar onder druk van deze zaak besloten om toch een akkoord met ons te sluiten en royalty's te betalen.'

Jaarlijks worden in de VS honderden miljoenen vierkante meters harde vinylvloeren verkocht. Als je weet dat klikvinyl gemiddeld aan 10 dollar per vierkante meter wordt verkocht, is de totale Amerikaanse markt meerdere miljarden dollar waard. Unilin neemt met zijn eigen merken - los van de licentienemers die de hoofdbrok van de inkomsten genereren - naar eigen zeggen 'meerdere tientallen miljoenen' vierkante meters van die markt voor zijn rekening, goed dus voor honderden miljoenen dollar omzet. De uitspraak van de ITC zal daardoor leiden tot tientallen miljoen dollar extra inkomsten voor Unilin.

Belgen aan de top

Aan het hoofd van Unilin en het zusterbedrijf IVC staat de West-Vlaming Bernard Thiers. Samen met Frans De Cock en enkele honderden kleinere aandeelhouders (voormalige West-Vlaamse vlasboeren) verkocht Thiers Unilin in 2005 voor 2,2 miljard euro aan de Amerikanen.

IVC is dan weer het vinylbedrijf dat Filip Balcaen in 2015 verkocht aan Mohawk, een transactie die de West-Vlaamse ondernemer tot de tweede grootste private aandeelhouder en bestuurder van de beursgenoteerde vloerengroep maakte.

Die twee West-Vlaamse bedrijven vormen de divisie Rest of the World van Mohawk. De twee andere takken zijn Global Ceramic (keramische tegels) en Flooring North-America, waar een andere Belg, Paul De Cock (zoon van Frans De Cock), de leiding heeft.