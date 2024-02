Na de aankondiging dat de chocoladefabrikant Barry Callebaut 500 jobs wil schrappen, kondigt de Vlaamse regering aan dat ze alle subsidies on hold zet. 'Het is cynisch dat een bedrijf dat winst maakt, gaat besparen op personeel', zei Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) woensdag in het Parlement.