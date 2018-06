Voka's hoop in bange dagen

Met BASF-CEO Wouter De Geest aan het roer hoopt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka de stem van ondernemend Vlaanderen opnieuw luid te doen klinken.

Dat de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka voor een fin-de-carrièretopmanager van de Antwerpse afdeling van de Duitse multinational BASF heeft gekozen, en niet voor een Vlaamse ondernemer pur sang, doet verbazen. Bij de vorige ronde, drie jaar geleden, is uitdrukkelijk gekozen voor een Vlaamse familiale ondernemer. Toenmalig voorzitter Michel Delbaere had de bouwondernemer Johan Willemen naar voren geschoven, maar in de laatste rechte lijn koos het Voka-directiecomité voor de Limburger Paul Kumpen, uit vrees voor controverses rond Willemen. Ook voordien was de keuze op Vlaamse ondernemers, zoals Delbaere (Crop’s) en Urbain Vandeurzen (LMS) gevallen.

De waarheid is dat er ook nu eerst gesprekken geweest zijn met Vlaamse ondernemers. ‘Een heeft het geruime tijd overwogen, maar uiteindelijk bleek hij zijn job niet te kunnen combineren met het voorzitterschap van Voka, dat met de komende verkiezingen heel intens zal zijn’, zegt een insider. De namen van Charles Baudouin, van de weefgetouwenproducent Van de Wiele, en Lieven Danneels, van het technoglogiebedrijf Televic, gingen over de tong. ‘In de zoektocht naar de best mogelijke keuze die daarop volgde, zijn we uitgekomen bij Wouter De Geest’, luidt het.

‘Carrure’

Al heel wat topmanagers zijn succesvol voorzitter van Voka geweest, Karel Vinck (ex-Umicore), Jef Roos (ex-Arcelor), Ludo Verhoeven (ex-Afga) en Luc De Bruyckere (ex-Terbeke), wordt opgemerkt. Er lijkt ook een consensus te bestaan dat de 63-jarige De Geest de juiste man op de juiste plaats is, al zal hij niet meteen appelleren aan de jonge generatie ondernemers in Vlaanderen. Maar De Geest heeft de ‘carrure’ die nodig is om Voka weer hoogdagen te doen beleven, luidt het.

De architectuur van Voka, een alliantie van de kamers van koophandel en regionale afdelingen van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), is nog altijd niet optimaal. De organisatie heeft wel een goed uitgebouwde dienstverlening voor haar leden, de Vlaamse bedrijven. Maar de neuzen staan niet allemaal in dezelfde richting. ‘Vergelijk Voka met een confederatie, met het centraal aangestuurde bestuur vanuit Brussel, en daaronder de kamers en de regionale Voka-afdelingen, die nogal op hun autonomie gesteld zijn. Die middelpuntvliedende krachten verzwakken de slagkracht van de organisatie’, luidt het.

Met de verkiezingen in aantocht, en de regeringen die nadien moeten worden gevormd, kan Wouter De Geest de frontrunner in het gelobby met de politieke wereld zijn. Voka-topper

Dat is trouwens een van de redenen waarom de vorige CEO van Voka, Jo Libeer, aan de kant is geschoven. Hij belichaamde de fusiegedachte, wat in de regionale bastions op weerstand botste. Het werd de grote uitdaging voor Libeers opvolger, Hans Maertens. Die was als voorzitter van Voka West-Vlaanderen, dat samen met de Antwerpse afdeling een machtsbastion in de Vlaamse werkgeversorganisatie is, een van de drijvende krachten om de integratie van de regionale VEV-afdelingen en de kamers van koophandel mogelijk te maken. Maar als CEO van Voka heeft Maertens zijn operationale kwaliteiten niet ten volle kunnen uitspelen, is te horen.

‘Met De Geest krijg je een zwaargewicht dat in een multinational het klappen van de zweep leerde. Hij weet hoe je een organisatie kan stroomlijnen, ook al willen rivaliserende afdelingen en managers het laken naar zich toe trekken’, luidt het. ‘Hij draait ook al jaren mee en kent Voka als zijn broekzak.’ Als sterke man van de Antwerpse afdeling is De Geest een kingmaker. De anekdote doet de ronde dat het veto van de Antwerpse afdeling tegen de West-Vlaming Jo Libeer als CEO van Voka werd opgeborgen, nadat De Geest en Libeer eens waren gaan tafelen in Brussel. Dat De Geest mensen kan maken, betekent dat hij ook mensen kan kraken. Dat mocht Maertens tot zijn schade ondervinden. Toen de CEO van Voka de ‘inschattingsfout’ maakte zonder rugdekking een uitgesproken standpunt tegen kernenergie in te nemen floot De Geest hem terug. Vanuit de Antwerpse haven wierp hij zich op als verdediger van de grootindustrie en van kernenergie, waarmee hij de industrie op één lijn met de N-VA zette. Dat er straks politieke keuzes over de omslag naar hernieuwbare energie moeten worden gemaakt, dreigt Voka parten te spelen. ‘Het heeft ook Maertens’ positie in de organisatie geen deugd gedaan’, zegt een insider. Al hebben de twee het inmiddels uitgepraat.

Zegen

De komst van De Geest als voorzitter is misschien zelfs een zegen voor Maertens, want hij kan heel wat gewicht op zijn schouders nemen. Zijn rol bij de kamers van koophandel, Essenscia en de Industrieraad Vlaanderen, maar misschien nog meer zijn autoriteit in de politieke wereld, maken hem tot de geknipte man om Voka weer zijn historische rol te laten spelen en zaken op de agenda te zetten. ‘Met de verkiezingen in aantocht, en de regeringen die nadien moeten worden gevormd, kan De Geest de frontrunner zijn in het gelobby met de politieke wereld’, is te horen.