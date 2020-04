Voor het eerst sinds WOII geen Waregem Koerse

Premier Sophie Wilmès (MR) kondigde woensdag aan dat er in de zomer geen grote evenementen mogen plaatsvinden, zoals de Gentse feesten, Rock Werchter, Pukkelpop en Tommorowland. Dat zijn evenementen waar veel volk - ook uit het buitenland - samenkomt, waardoor het besmettingsrisico groot is. In principe kon de 173ste editie van Waregem Koerse wel doorgaan, want die was gepland op 1 september.

Maar de organisatoren nemen geen risico. Het bestuur zat donderdag samen en besliste om het event, dat traditioneel plaatsvindt op de hippodroom aan de Gaverbeek, niet doorgaat. 'Veiligheid en gezondheid zijn voor ons prioritair', klinkt het in een persbericht. Tijdens Waregem Koerse staan een reeks paardenrennen op het programma, met als hoogtepunt de Grote Steeplechase van Vlaanderen.

Net als de paardenrennen in het buitenland is Waregem Koerse een society-event waar elk jaar ondernemers, hooggeplaatste ambtenaren en bekende mensen aanwezig zijn. Ook een hoedencompetitie maakt deel uit van het evenement. Elk jaar komen er zo'n 40.000 toeschouwers op af, van wie 6.500 netwerkers en vips.

Ambities

De ambities waren nochtans groot voor Waregem Koerse. In een interview met De Tijd opperde Philippe Casier, de voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, vorig jaar nog om van Waregem Koerse een tweedaags event te maken. 'We besteden veel geld om een infrastructuur op poten te zetten die we de dag daarna weer afbreken. Misschien moeten we van Waregem Koerse een tweedaags evenement maken', zei hij. Dat idee werd nooit concreet.

De editie van 2021 vindt plaats op 31 augustus.