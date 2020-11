Roland Duchâtelet heeft samen met Françoise Chombar en haar echtgenoot Rudi De Winter meer dan de helft van de chipspecialist Melexis in handen. Denkt hij aan een beursexit?

Snapt u waarom een bedrijf van de beurs gaat?

'Voor kleine bedrijven is een beursnotering zinloos. Als er onvoldoende handel in het aandeel is, wordt de notering een sleur. Ze beantwoordt dan niet meer aan het oorspronkelijke doel: gemakkelijk geld ophalen. Onder 100 miljoen euro beursomzet is een beursnotering geen voordeel maar een last.'

Waarom blijft Melexis op de beurs? Is het sop de kool nog waard?

'Een beursnotering heeft een positieve invloed op de bedrijfsvoering. Ze leidt tot meer discipline, ze drilt het management om scherper voor de dag te komen.'

'Al is er ook een keerzijde. Een beursnotering is ongezond voor bedrijven die in handen zijn van het management in plaats van van familiale aandeelhouders. Dat kan leiden tot zelfbediening - met hoge vergoedingen en opties - ten koste van de aandeelhouders, iets wat we vooral in de VS zien.'

De lage rente maakt de beurs als financieringsbron minder aantrekkelijk.

'De tijden zullen veranderen. Vergeleken met zes maanden geleden zijn banken restrictiever in het toekennen van leningen. Er is een kredietschaarste aan de gang.'

Trekken family offices of investeringsgroepen aan uw mouw voor een beursexit?

'Nee, dat is niet het geval. Investeringsgroepen kunnen familiebedrijven helpen consolideren. Bij Melexis is dat niet aan de orde. Het bedrijf is sterk en groot genoeg.'

Is er iets wat de Brusselse beurs kan doen om meer bedrijven te behouden of aan te trekken?