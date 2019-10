Vrouwenfonds investeert bijna 5 miljoen in 'eerste Jane'

Conny Vandendriessche, de medeoprichter van We Are Jane.

We Are Jane, het investeringsfonds voor en van vrouwelijke ondernemers, heeft zijn eerste deal beet. Het neemt een belang van 75 procent in het Brusselse Medipartner en betaalt daar 4,8 miljoen euro voor.

Medipartner haalde vorig jaar 3,5 miljoen euro omzet en telt 38 werknemers. Het bedrijf stuurt ploegen de baan op die in opdracht van grote farmabedrijven bij artsen en apotheken langsgaan om hun producten in de kijker te zetten. Het gaat om tijdelijke opdrachten om enkele specifieke producten nog eens aan te prijzen zodat die opnieuw top op of mind zijn bij de arts. 'De komende jaren gaan we de omzet verdubbelen', klinkt het in een persbericht.

Uit de jongste jaarrekening op de balanscentrale van de Nationale Bank blijkt dat Medipartner - pas opgericht in 2016 - vorig jaar 0,3 miljoen euro nettowinst boekte.

We Are Jane kocht een van de oprichters uit. Sophie Mestré blijft wel aan boord en houdt 20 procent van het bedrijf in handen. De rest van het managementteam heeft 5 procent van de aandelen. Het investeringsfonds werd op de deal geadviseerd door de fusie- en overnameboetiek Forsite.

