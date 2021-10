Waalse start-up lanceert technologie voor topsporters

De Waalse ondernemer Pierre Rigaux cashte met de verkoop van Cefaly, dat een migrainepleister ontwikkelde. Met Myocène lanceert hij een nieuwe technologie om spiervermoeidheid bij onder meer topvoetballers te meten.

In de wereld van topsport zijn data cruciaal om prestaties te optimaliseren én blessures te voorkomen. Daarom wordt zowat elke hartslag, druppel urine, zweet en bloed, en elke sprint of dribbel geregistreerd en geanalyseerd.

Daarvoor bestaan tal van technologische middelen, en de Waalse start-up Myocène heeft nu een nieuwe tool op punt gezet om spiervermoeidheid te meten.

Met elektroden en elektrische stimuli veroorzaakt Myocène contracties van de quadriceps. De kracht van die spiersamentrekking wordt vervolgens gemeten. Door dat meermaals te herhalen in verschillende frequenties wordt een vermoeidheidsindex opgesteld. De test neemt twee minuten in beslag.

Er lopen al gesprekken met voetbalclubs in België, Frankrijk en Spanje. Pierre Rigaux Oprichter Myocène

Clubs of individuele sporters kunnen de test bijvoorbeeld één keer per week afleggen, of na een zware training om eventueel het trainingsschema aan te passen.

Olympische Spelen

Het bedrijf heeft John-John Domen, die met de Red Lions goud haalde op de Olympische Spelen, als ambassadeur voor zijn technologie binnengehaald. Myocène richt zich onder meer op skiërs, atleten en wielrenners, maar ook op ploegsporten zoals voetbal, handbal en hockey. 'Er lopen al gesprekken met voetbalclubs in België, Frankrijk en Spanje', zegt oprichter Pierre Rigaux.

100 Myocène mikt in 2022 op de verkoop van 100 toestellen om spiervermoeidheid te meten.

Myocène mikt op de verkoop van meer dan 100 apparaten in 2022. Dat zou een omzet van minstens 1 miljoen euro opleveren. Het schat dat er in de VS en Europa samen een markt is van 20.000 apparaten. Daarvan hoopt Rigaux binnen vijf jaar een kwart te hebben geleverd.

Myocène heeft drie jaar aan de technologie gewerkt. Eerder lag Rigaux al aan de basis van Cefaly. Dat bedrijf ontwikkelde een elektronische pleister die patiënten op het voorhoofd moeten kleven als ze een migraineaanval voelen opkomen. Het product is in Europa en de VS op de markt. Rigaux verkocht Cefaly enkele jaren geleden aan een Canadese investeringsmaatschappij, maar behield een minderheidsbelang.