'Waarom bakkers wel en andere winkels niet?'

‘Waar dat op een veilige manier kan, moet onmiddellijk weer met werken worden begonnen. Ik zie nu heel wat sectoren waar dat niet het geval is. Ook de wegenwerken liggen stil, terwijl het me daar geen probleem lijkt om op een veilige afstand van elkaar te blijven’, zegt Pierre Thielemans, de directeur van de Gentse transportgroep Lalemant.

Het is moeilijk het gegeven signaal weer om te keren, maar de boodschap moet nu zijn dat er gewerkt moet worden waar dat op een veilige manier kan, zegt Thielemans. ‘In mijn eigen bedrijf hebben we dat intelligent aangepakt. Er wordt heel veel thuis gewerkt, en er is een noodbezetting op de cruciale functies. Ons probleem is vooral dat de vraag grotendeels is weggevallen omdat er zoveel bedrijven gesloten zijn. Voor gezonde bedrijven is het een drama als dit nog maanden aanhoudt.’