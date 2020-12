Warner Bros zet filmwereld op zijn kop

De filmstudio Warner Bros gaat volgend jaar al zijn films tegelijk in de cinema en op zijn streamingkanaal HBO Max lanceren.

Dat is niet minder dan een revolutie in de filmindustrie en het zet het businessmodel van cinemagroepen zoals het Belgische Kinepolis onder druk.

Volgend jaar staan bij Warner Bros 17 releases op de planning, waaronder ‘Godzilla vs Kong’, ‘Mortal Kombat’ en de nieuwste Matrix-film. Die zullen bij de release in de cinema meteen ook gedurende een maand voor abonnees van het streamingkanaal HBO Max beschikbaar zijn.

Die beslissing is ingegeven door de pandemie. Zelfs nu de eerste vaccins binnen handbereik zijn, houdt Ann Sarnoff, de CEO van Warner Bros, er rekening mee dat het nog lang zal duren eer alles back to normal is.

Onze content is zeer waardevol, tenzij die ergens in een kast blijft liggen en niemand die te zien krijgt. Ann Sarnoff CEO Warner Bros

‘Iedereen wil weer films op het grote doek. Wij zouden ook niets liever hebben. We weten dat nieuwe content het levensbloed is voor de cinemazalen, maar we moeten ook rekening houden met de realiteit dat de meeste zalen in de VS waarschijnlijk nog het hele jaar op een verlaagde capaciteit zullen draaien’, klinkt het.

‘Onze content is zeer waardevol, tenzij die ergens in een kast blijft liggen en niemand die te zien krijgt. Door onze aanpak krijgt iedereen de kans om onze fantastische films in 2021 te bekijken.’

Eenmalig plan

De bedrijfstop maakte wel meteen duidelijk dat die aanpak enkel voor 2021 geldt. ‘Een eenmalig plan’, klinkt het. Toch is dit alles mogelijk de start van een nieuw tijdperk in de filmindustrie, waarbij cinemazalen de dupe kunnen worden van de onderlinge strijd tussen streamingplatformen.

Warner Bros maakte onlangs ook al bekend dat het ‘Wonder Woman 1984’ op kerstdag zowel via streaming als in de zalen lanceert.

En Warner Bros is niet de enige die de Rubicon oversteekt. Disney besliste dit jaar 'Mulan' meteen op Disney+ te gooien - tegen een stevig extraatje boven op het abonnementsgeld welteverstaan - en de cinemapassage gewoon over te slaan. Ook MGM is op zoek naar een streamingkanaal om de nieuwe Bond-film op de markt te gooien.

Kinepolis

Kinepolis-topman Eddy Duquenne bleek onlangs nog redelijk gerust in de nieuwe ontwikkelingen. ‘Uiteindelijk loopt het water altijd naar de zee’, zei hij. ‘De hoogste toegevoegde waarde per ‘couple of eyeballs’ komt uit cinema. Dat is en blijft zo. In Europa is cinema goed voor 55 procent van de filminkomsten. De studio’s zijn zich daar heel goed van bewust, anders zou het gros zijn blockbusters niet uitstellen.'

'Wat we nu zien, zijn experimenten, uit noodzaak in uitzonderlijke tijden. Nu laat jij misschien ook een maaltijd uit je favoriete restaurant aan huis leveren, maar zodra het weer kan, ga je op restaurant. Het is een andere beleving.’