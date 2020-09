'Wat moet Econocom in godsnaam met boten aanvangen?'

Econocom is met een verlies van 11 procent de grootste pineut van het Brusselse koersenbord. Beleggers reageren negatief op de overname van een Frans scheepvaartbedrijf door de IT-groep. 'Van moeten', stellen analisten.

Econocom verraste de markt vrijdagavond met een wel heel eigenaardig persbericht. De IT-dienstverlener voert met de Franse groep Bourbon exclusieve onderhandelingen over de overname van Les Abeilles, een offshore sleep- en reddingsspecialist. Les Abeilles beschermt met zes schepen en 140 werknemers de Franse kust en komt schepen in nood ter hulp.

Econocom was in het verleden een seriële overnemer, maar telkens van bedrijven uit zijn eigen expertise: leasing van IT-apparatuur, digitalisering of het aanbieden van andere IT-diensten. Een scheepvaartbedrijf doet de wenkbrauwen fronsen. In zijn persbericht verwijst Econocom nergens naar de reden van de overname. CEO Jean-Louis Bouchard herinnert er alleen aan dat hij als burgerlijk ingenieur in waterbouwkunde affiniteit heeft met de sector. Econocom benadrukt ook dat het als een langetermijnaandeelhouder wil optreden, en de vloot van voldoende middelen, ook financiële, zal voorzien.

Misgelopen krediet

'Wat moet een IT-bedrijf in godsnaam met boten aanvangen', zegt een handelaar. 'Deze overname houdt geen steek, en doet vermoeden dat Econocom door een of andere transactie opgescheept zit met de onderliggende activa van een krediet dat is misgelopen.'

Dat denkt ook ING. 'Dit is intrigerend nieuws', zegt analist David Vagman. 'Op zich is Les Abeilles een financieel gezonde business. Het werkt via een concessie voor de Franse staat en heeft stabiele inkomsten en winsten. De overname vergroot het operationele of financiële risico van Econocom niet.'

We vermoeden dat de deal het gevolg is van een financiële herstructurering van een slechte lening, waardoor Econocom met de operationele activiteiten van zijn klant opgezadeld raakt. David Vagman Analist ING

'We vermoeden dat de deal het gevolg is van een financiële herstructurering van een slechte lening, waardoor Econocom met de operationele activiteiten van zijn klant opgezadeld raakt. Econocom verstrekte leasingdiensten aan Bourbon, de moeder van Les Abeilles. Bourbon is actief in de olie- en gasindustrie die in zwaar weer zit.'

Bourbon is een grote speler. De Franse groep is actief in 44 landen en haalt met 8.200 personeelsleden en 458 schepen een omzet van 720 miljoen euro.

'Zeer zorgelijk'

'De achtergrond van deze deal is voor beleggers zeer zorgelijk', legt Vagman uit. 'De winstgevendheid van Econocoms leasingtak was de voorbije jaren ondermaats, vermoedelijk wegens provisies op leasingcontracten voor niet-traditionele IT die Econocom op zijn balans nam, zoals voor Bourbon. Belangrijke vragen blijven onbeantwoord: moet Econocom bijkomende voorzieningen aanleggen voor zijn contracten met Bourbon? Wat is de impact op de cashpositie? En zijn er naast Bourbon andere probleemdossiers in de leasingportefeuille?'

Econocom probeert sinds kort de risico's op zijn balans te verminderen. De IT-groep besliste zich alleen nog toe te leggen op zijn kernmetier: leasing en diensten voor alles wat met informatica te maken heeft. In het verleden financierde Econocom ook andere activa, gaande van de vloot van Bourbon, tot ziekenhuisbedden of de drukpers van Roularta.

Zelfs al heeft Econocom de risico's op zijn balans verminderd, we weten nog altijd niet hoeveel slecht presterende leasingcontracten er op staan. David Vagman Analist ING

'Zelfs al heeft Econocom de risico's op zijn balans verminderd, we weten nog altijd niet hoeveel slecht presterende leasingcontracten er op staan. En of daarvoor wel voldoende provisies zijn aangelegd', besluit Vagman.

Geringe visibiliteit

Donderdag legt Econocom zijn definitieve halfjaarcijfers voor. Bij de voorstelling van de voorlopige resultaten had de onderneming een omzetdaling van 12,5 procent gemeld, terwijl de bedrijfswinst 12,4 procent hoger uit kwam. De analisten kloegen al meermaals over de geringe visibiliteit van de groep.