Wat u moet onthouden van de resultatenstorm

Beleggers kregen vanmorgen een stortvloed aan resultaten over zich heen. Positieve geluiden waren er onder meer bij Ahold Delhaize en Montea, ontgoochelingen bij Agfa-Gevaert en X-Fab.

Agfa-Gevaert

Geen goed nieuws uit Mortsel. De omzet van Agfa kromp in het derde kwartaal met 9 procent, de bedrijfswinst halveerde en het nettoresultaat dook 5 miljoen in het rood. Vanwege oplopende kosten verlaagt de beeldvormingsgroep haar winstprognose. ‘Zwak in het merendeel van zijn traditionele activiteiten’, meent KBC Securities.

Ahold Delhaize toont aan dat de beren ongelijk hebben. Giel-Jan Triest Analist ING

Ahold Delhaize

De Nederlands-Belgische retailer presteerde in het derde kwartaal zowel qua omzet als qua bedrijfswinst sterk én beter dan verwacht. In België wist Delhaize zijn marktaandeel te handhaven, de Amerikaanse activiteiten blonken uit. Ahold Delhaize toont aan dat ‘de beren ongelijk hebben’, schrijft ING-analist Giel-Jan Triest.

Balta

De tapijtenfabrikant is begonnen aan ‘een strategische en operationele evaluatie’ van de activiteiten. Dat betekent doorgaans dat alle opties worden bekeken, van een volledige verkoop tot een opsplitsing van de groep. De derdekwartaalresultaten van Balta waren zwak: de brutobedrijfswinst zakte met zowat 10 procent, vooral door aanhoudende zwakte van de Britse voltapijtmarkt. ‘Zoals verwacht een zwakke prestatie’, stelt ING.

De grondstoffenomgeving blijft een grote uitdaging voor Ontex. Alan Vandenberghe Analist KBC Securities

Bone Therapeutics

De kwartaalupdate van woensdagmorgen werd volledig overspoeld door het nieuws van dinsdagavond. Het Waalse biotechbedrijf liet weten te stoppen met PREOB, zijn botcelmiddel om heuposteonecrose te behandelen, omdat de onderzoeksresultaten ‘futiel’ bleken. PREOB zat in fase 3 en slorpte miljoenen op. Door de tegenvaller verlaagt KBC Securities zijn koersdoel voor Bone van 14 naar 10,5 euro.

Engie

De Franse nutsgroep denkt dat de nettowinst aan de onderkant van de eerder opgegeven vork van 2,45-2,65 miljard euro zal uitkomen. Mits de heropstart van de Belgische kerncentrales meevalt.

Montea

Aan de forse groei van Montea komt voorlopig geen einde. De specialist in logistiek vastgoed mikt tegen eind dit jaar op een vastgoedportefeuille van meer dan 900 miljoen euro. De doelstelling lag aanvankelijk op 800 miljoen. De winstgroei per aandeel zal uitkomen op 10 in de plaats van 5 procent. ‘Sterke resultaten’, zeggen de vastgoedanalisten van KBC Securities.

Ontex

In het derde kwartaal realiseerde de luierfabrikant minder omzet en winst, maar de cijfers voldeden aan de verwachtingen. Hoopgevend is dat Ontex in Brazilië weer groeit en ook winstgevend was. Het bedrijf trekt wel de belofte dat het in de tweede jaarhelft een betere winstmarge zal halen. ‘De grondstoffenomgeving blijft een grote uitdaging’, aldus Alan Vandenberghe van KBC Securities, die zijn koersdoel verlaagt van 22 tot 18 euro.

X-Fab

De Belgische maar in Parijs noterende chipfabrikant blijft in het derde kwartaal onder zijn eigen omzetprognose. De huidige marktomstandigheden, met klanten die hun aanvoerlijnen herbekijken, nopen X-Fab ertoe zijn winstprognose met de helft te verlagen. X-Fab is het zusterbedrijf van Melexis.