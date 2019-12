Waterkwaliteit in landbouwgebied lijdt almaar meer onder bemesting

In 38 procent van de meetpunten van het oppervlaktewater wordt de drempelwaarde van nitraat overschreden. Door overbemesting, in combinatie met droge zomers, gaat de waterkwaliteit in Vlaanderen er de jongste jaren op achteruit.

De cijfers staan in een nieuw rapport van de Vlaamse overheid, die jaarlijks een stand van zaken geeft over de aanwezigheid van nitraat in het oppervlaktewater van landbouwgebieden.

De jongste gegevens zijn alarmerend, blijkt uit het rapport. Het percentage meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter daalt al vijf jaar op rij niet meer. De jongste twee jaar is het aantal meetpunten dat de norm niet haalt zelfs gestegen: van 21 procent in 2016-2017, over 28 procent in 2017-2018 tot 38 procent vorig jaar.

De opgelegde streefwaarde door de overheid van gemiddeld 188 mg nitraat per liter wordt in bijna de helft van de gecontroleerde zones niet gehaald. Een teveel aan nitraat in de bodem is schadelijk voor de volksgezondheid.

Droogte

Volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) hebben de droge zomers van de jongste twee jaar een kwalijke rol gespeeld. Door mislukte oogsten konden de gewassen minder nutriënten opnemen.