‘We hebben een coronaknop geïnstalleerd'

Drie weken lang gaan restaurants, cafés, winkels, sauna’s, pretparken... grotendeels dicht. Hoe creatief springen ondernemers om met hun coronaleed?

Het zijn spectaculaire beelden, consumenten die in supermarkten aan het hamsteren slaan en met elkaar slaags raken. Alsof de oorlog voor de deur staat, laden ze karren vol pasta en toiletpapier. De toestanden leiden tot hoofdbrekens bij de transporteurs die de supermarkten beleveren. Volgens Lode Verkinderen, de directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), krijgen sommige bedrijven het niet meer gebolwerkt. ‘Lege of halflege rekken sterken consumenten in hun idee dat er schaarste is. De hamsterwoede wordt nog erger. Daarom willen supermarkten de rekken zo snel mogelijk bijvullen. Dat betekent overuren kloppen voor de transporteurs die de goederen van de depots naar de winkels brengen.’

Maar de overuren spelen parten. Chauffeurs moeten zich houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. ‘Ze kunnen niet zomaar vijf in plaats van vier ritten op een dag doen, of in het weekend ’s avonds wat langer doorrijden. Daarom hebben we de Europese Commissie een uitzondering op de rij- en rusttijden gevraagd. Dat is voorzien als de bevoorrading van voeding, geneesmiddelen of dierenvoerders in het gedrang komt. We hopen dat de minister en Europa daar oren naar hebben.’ Voorlopig is er nog geen antwoord van het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR), maar het probleem wordt bekeken, luidt het.

Voor de transporteurs die voor de horeca werken, worden het donkere dagen en weken. ‘Die trafiek zal de komende weken grotendeels wegvallen’, verwacht Verkinderen. ‘Ze komt ook niet meer terug. Ze rijden meestal met kleinere vrachtwagens of bestelwagens die niet inzetbaar zijn om bijvoorbeeld supermarkten te beleveren. Hetzelfde voor wie de winkels van de detailhandel, zoals kleding en schoenen, bevoorraadt. Drie weken kan dodelijk zijn voor wie al zijn eieren - lees vrachtwagens - in ditzelfde mandje heeft liggen.’

De horeca en de retail kregen na de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vrij snel de belofte van steun: 4.000 euro voor wie de volledige drie weken dicht moet, 2.000 voor wie enkel in de weekends moet sluiten. Maar veel uitbaters zien dat als een doekje voor het bloeden. ‘Dit is een ramp voor de horeca’, zegt chef-kok Gert De Mangeleer, die samen met sommelier Joachim Boudens de gastronomische wereldtop bereikte met het sterrenrestaurant Hertog Jan. ‘We worden onevenredig zwaar getroffen.’

Met hun restaurantgroep, die de Brugse bistro’s Bar Bulot en Less omvat en de boerderij van Hertog Jan als locatie voor speciale events, ziet het duo 300.000 euro omzet door de neus geboord als gevolg van de coronamaatregelen. Het grootste deel van hun 30-tal werknemers is werkloos naar huis gestuurd. ‘Zelfs mijn eigen consultancyactiviteiten zijn stopgezet’, zegt De Mangeleer. De komende weken was hij ingeboekt voor exclusieve culinaire events in Taiwan, Zuid-Korea, India en Antarctica. ‘Die zijn allemaal geannuleerd.'

Intussen blijven de huur- en andere vaste kosten van hun locaties in en buiten Brugge doorlopen. ‘We moeten door die zure appel heen’, zegt de topchef. ‘We blijven niet bij de pakken zitten. We willen van iets negatiefs iets positiefs maken.’ Donderdagnacht pleegde De Mangeleer met Boudens crisisoverleg. Het duo wil een originele takeawayformule opstarten met de restaurants Bar Bulot en Less. ‘Vanaf dinsdag stellen we onze succesvolste gerechten ter beschikking via een afhaalpakket, zeven dagen op zeven, van 11 tot 18 uur. Zo hopen we een vijfde van ons personeel aan het werk te houden en de vaste kosten te dekken. Ook al denken we er geen winst mee te maken.’

De premie van 4.000 euro voor horecazaken die volledig dicht moeten, noemt De Mangeleer ‘peanuts’. Ze geldt voor de volgende drie weken. Bij een verlenging komt daar 160 euro per dag bovenop. ‘Daarmee dek ik zelfs niet de opstart- en promotiekosten van ons takeawayplatform.’

De Mangeleer is niet de enige horeca-ondernemer die eraan denkt zijn gerechten via een afhaaldienst aan de man te brengen. Het lijkt er zelfs op dat het lot van de horecasector in de handen van maaltijdbezorgers ligt. Restaurants die hun omzet de komende drie weken niet volledig willen zien verdampen, moeten inzetten op eten afhalen en leveren, wat wel nog is toegelaten. Dat brengt spelers als Deliveroo, Uber Eats en Takeaway.com op het voorplan. Deliveroo krijgt ‘veel meer dan gewoonlijk’ de vraag van restaurants die zich willen aansluiten bij het platform. ‘We doen ons best om iedereen die nog partner wil worden te helpen, maar we blijven wel in de steden waar we al actief zijn’, zegt

Rodolphe Van Nuffel, de woordvoerder van Deliveroo.

Of Deliveroo voldoende koeriers heeft om alles te bolwerken, is volgens Van Nuffel ‘heel moeilijk te voorspellen’. Het bedrijf plant voorlopig geen extra aanwervingen van koeriers. ‘Ook al zijn we altijd wel op zoek naar nieuwe werkkrachten.’

Corona heeft de creativiteit aangescherpt bij Deliveroo. De maaltijdbezorger heeft een fonds opgericht voor koeriers die besmet zijn en/of in isolatie zijn. Hoe hoog de Deliveroo-uitkering is, wil het bedrijf niet zeggen. ‘Het gaat om een bedrag dat marktconform is met wat een doorsneezelfstandige krijgt als hij ziek is’, zegt Van Nuffel. Volgende week introduceert Deliveroo de ‘coronaknop’, waarmee klanten kunnen aangeven dat ze een ‘contactloze levering’ willen. Een bezorger overhandigt de maaltijd niet persoonlijk, maar laat de klant zijn bestelling zelf uit de rugzak halen.

Ook Takeaway.com gaat voor ‘contactloos’ leveren, in heel Europa. ‘Takeaway.com heeft in de meeste landen waar het actief is een lichte stijging gezien van het aantal restaurants dat wil samenwerken. Het aantal bestellingen blijft voorlopig stabiel. Het Nederlandse bedrijf plant geen extra koeriers aan te werven.

Naast de horeca is ook de kleinhandel hard getroffen. Winkels mogen tijdens de week openblijven, maar op zaterdag - de drukste winkeldag - moeten ze dicht. De modewinkels missen drie zaterdagen. ‘Midden in het seizoen is dat een zware dobber’, zegt Isolde Delanghe, de directeur van Mode Unie, de modetak van de zelfstandigenorganisatie Unizo. ‘Omdat seizoensartikelen worden verkocht, is het voor verkopers heel moeilijk de verliezen later op het jaar goed te maken.’

Of mensen in de week extra zullen shoppen, is koffiedik kijken. ‘Door de tijdelijke werkloosheid zitten meer mensen thuis. Als het goed weer is, trekken ze misschien naar de winkels. Maar evengoed schrikt de coronacrisis de shoppers af.’



Om de weekendsluiting te compenseren blijft bloemenwinkel De Serre uit Dilbeek in de week elke dag een uur langer open en levert hij op zaterdag en zondag boeketten aan huis. ‘Om overschotten te vermijden werken we in het weekend tijdelijk enkel op bestelling’, zegt zaakvoerster Leslie Van Rossem. Het familiebedrijf trekt ook de kaart van het onlineshoppen en levering aan huis. ‘We gaan de webshop meer promoten in onze communicatie en ons onlineaanbod uitbreiden. Normaal verkopen we enkel boeketten en bloemstukken, maar we denken eraan om ook planten en andere producten via de webshop aan te bieden.’

Het ontspanningscircuit gaat eveneens plat: behalve musea, theaters en bioscopen sluiten ook fitnesszaken, pretparken en wellnesscentra voor drie weken. Jims, een keten met 28 locaties in heel België en een kleine 20 miljoen euro omzet, gaat er vanuit dat de deuren, net als in sportclubs en zwembaden, dicht moeten. De federatie Fitness.be raadt het haar leden aan.

Jims merkte de voorbije dagen een terugval van het bezoekersaantal: -9 procent tussen maandag en woensdag. Het aantal nieuwe abonnementen zakte met meer dan 30 procent. ‘We zijn niet van plan onze 60.000 leden in de kou te laten staan’, zegt CEO en eigenaar Francis Ottevaere. ‘Ze hebben ook voor de komende drie weken abonnementsgeld betaald. We denken na over een commerciële geste of een of andere compensatie. Wat weten we nog niet. We gaan online oefeningen aanbieden en we beraden ons over buitenactiviteiten.’



Ook wellness- en saunacomplexen, zoals Hezemeer in Laakdal, Waer Waters in Groot-Bijgaarden en Thermae in Grimbergen, gaan drie weken dicht. Waar ze een week geleden nog schermden met het argument dat het coronavirus de hitte van een sauna of stoombad niet overleeft, nemen de publieke complexen het zekere voor onzekere. De private, die je voor twee of meerdere personen kan afhuren, blijven wel open. Thermae in Grimbergen gaat extra promotie maken voor zijn twee private units. ‘We blijven open van 9 tot 23 uur. Ook al is het afwachten hoeveel mensen erop afkomen. Het wordt drie weken overleven, maar het is toch iets’, zegt de eigenaar.



Hoewel pretparken als Walibi en Bobbejaanland doorgaans pas vanaf de paasvakantie opengaan, laat Pairi Daiza weten dat het zijn opening, voorzien voor 21 maart, uitstelt tot 4 april. De Studio 100-parken Plopsaqua in De Panne en Plopsa Indoor in Hasselt, die het hele jaar door open zijn, gaan tijdelijk dicht.

Wie dit weekend bij gebrek aan buitenhuiselijk vertier eraan dacht eindelijk eens de klus aan te pakken die er al zo lang ligt of zijn tuin klaar te maken voor de lente, is er ook aan voor de moeite. Doe-het-zelfzaken en tuincentra blijven de komende drie weekends gesloten, waardoor de doe-het-zelfketens veel omzet dreigen mis te lopen.