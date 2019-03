'Weight Watcher-eigenaar Eric Wittouck is rijkste Belg'

De oprichter van Amazon, Jeff Bezos, is met een fortuin van 131 miljard dollar de rijkste mens ter wereld. Op de Forbes-miljardairslijst prijken drie Belgen.

Jarenlang was de Waalse staalondernemer Albert Frère een vaste waarde in de jaarlijkse ranking van miljardairs die opgesteld wordt door het Amerikaanse blad Forbes. Maar na zijn overlijden eind vorig jaar verdween de staalbaron die de controle had over de holding GBL uit het overzicht.

Eric Wittouck is nu de rijkste Belg met een vermogen van 7,6 miljard dollar. De basis van het fortuin van Wittouck werd gelegd door Tiense Suiker dat verkocht werd aan Südzucker. Nadien deed hij met zijn holding Invictus enkele lucratieve investeringen, gaande van het dieetbedrijf Weight Watchers tot het diervoedingsbedrijf Blue Buffalo Pet Products. Hij staat wereldwijd op de 191ste plaats.

Een andere vaste waarde in de lijst is de in België residerende Oezbeek Patokh Chodiev. De man die berucht werd door Kazachgate verdiende zijn vermogen van naar schatting 2,1 miljard dollar door investeringen in grondstoffenbedrijven in Kazachstan.

Schermvullende weergave Luc Tack is nieuw in het lijstje van Forbes. ©MICHELE D'OTTAVIO_BELGAPLUS

De derde Belg in de miljardairslijst is de West-Vlaamse ondernemer Luc Tack. De textielboer kocht zich in bij de beursgenoteerde weefgetouwenproducent Picanol en werd later ook hoofdaandeelhouder van Tessenderlo Chemie. Die investeringen zijn goed voor 1,4 miljard dollar en plaats 1.605 op de lijst van Forbes.

Bezos

Wereldwijd staat de Amerikaan Jeff Bezos, de topman van de e-commercereus Amazon, op nummer één met een vermogen van 131 miljard dollar, een groei van 19 miljard dollar.

Schermvullende weergave Jeff Bezos, de topman van Amazon. ©REUTERS

Bezos is de enige met een vermogen van meer dan 100 miljard dollar. Microsoft-oprichter Bill Gates zit met 96,5 miljard dollar net onder die grens.

Investeerder Warren Buffett, die Berkshire Hathaway leidt, staat op nummer drie met 82,5 miljard dollar.

Arnault

De rijkste Europeaan is de Fransman Bernard Arnault die dankzij zijn luxeconcern LVMH 66,9 miljard dollar bezit, goed voor de vierde plek.