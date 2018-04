Welke Bel20-CEO is zijn geld waard?

Is een topmanager overbetaald of onderbetaald in vergelijking met zijn collega’s? Zijn vergoeding in verhouding plaatsen tot de omvang en de prestaties van het bedrijf dat hij leidt, geeft een antwoord.

Door een bonus van 5,1 miljoen euro die hij kreeg over 2017 was Carlos Brito afgelopen jaar de beste betaalde manager van een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Zijn totale vergoeding kwam uit op 6,7 miljoen euro, bijna een verviervoudiging tegenover 2016. De Braziliaanse CEO van de biergroep AB InBev verdiende drie keer zoveel als de gemiddelde Belgische topmanager.

6,7 miljoen Vergoeding De totale vergoeding van Brito kwam uit op 6,7 miljoen euro, bijna een verviervoudiging tegenover 2016

Is Brito zijn hoge salaris waard? Valt het te verantwoorden dat hij een pak meer verdient dan de andere toplui van de Bel20-bedrijven?

De Tijd ontwikkelde een indicator die aangeeft hoe de vergoeding van een CEO zich verhoudt tot de beurswaarde van het bedrijf dat hij leidt, de activa die de onderneming bezit en de winst die ze het afgelopen jaar heeft geboekt. Ook een niet-financiële maatstaf wordt in rekening gebracht: het aantal medewerkers die het bedrijf in dienst heeft.

Geld waard

Op basis van die indicator haalt Brito een hoge score. Hij verdient heel veel. Maar AB InBev had eind 2017 een beurswaarde van 188 miljard euro, had voor 246 miljard euro activa op de balans staan, heeft het afgelopen jaar een winst van 15,8 miljard euro neergezet en telt wereldwijd 182.915 medewerkers.

Brito is zijn geld waard. Hij kan zijn salaris beter verantwoorden dan de meeste andere Belgische CEO’s van de grote beursgenoteerde bedrijven het hunne.

Als die elementen in beschouwing worden genomen, is Brito zijn geld waard. Hij kan zijn salaris beter verantwoorden dan de meeste andere Belgische CEO’s van de grote beursgenoteerde bedrijven het hunne.

Hamers verdient nog meer

Ontdek zelf het loon Ontdek zelf in detail met een interactieve tool op onze website hoe het salaris van de CEO’s van de Bel20-bedrijven zich verhoudt tot het gemiddelde salaris in hun onderneming, de beurswaarde, de winst, de activa en het aantal werknemers.

Bij de Bel20-bedrijven is er maar één topman die zijn vergoeding nog meer waard is dan Brito: Ralph Hamers van de Nederlandse financiële groep ING. Hij verdiende vorig jaar de niet-onaardige som van 2,67 miljoen euro en zit daarmee ietwat boven het gemiddelde.

Maar ING heeft wel een beurswaarde van 59,6 miljard euro, op haar balans staan voor 846 miljard euro activa, de groep zette in 2017 een winst van 7,3 miljard euro neer en telt 54.300 medewerkers. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben in het algemeen een groot balanstotaal, omdat de activa de geldmiddelen (spaargeld, verzekeringspremies) omvatten die ze toevertrouwd krijgen van hun klanten.

Buitenlanders best betaald De gemiddelde remuneratie van de topman van een Bel20-bedrijf bedroeg 2,15 miljoen euro, 12,8 procent meer dan in 2016. De stijging wordt vooral verklaard door de forse bonus van AB InBev-topman Brito. De top vijf van de best betaalde toppers bestaat helemaal uit buitenlanders: de Braziliaan Brito (AB InBev), de Fransen Tellier (UCB) en Clamadieu (Solvay), de Nederlander Hamers (ING) en de Franse co-CEO Gallienne van GBL. Ondanks de veranderingen in de samenstelling van de Bel20-index, de CEO-wissels en de aanzienlijke transformatie van sommige Bel20-bedrijven is de gemiddelde remuneratie van de toplui de voorbije twaalf jaar vrij stabiel gebleven rond 2 miljoen euro. Een opvallende verhoging van 65 procent was er in 2017 voor CEO Bart De Smet van Ageas, als gevolg vooral van een bonus in aandelen die hij kreeg - en in 2016 niet - van 585.000 euro. Harold Boël (Sofina), Charles Bouaziz (Ontex), en Ian Gallienne en Gérard Lamarche (GBL) leverden in vergelijking met 2016 een flink stuk in omdat ze in 2017 geen of een fors lagere variabele vergoeding kregen. Bij Lamarche speelt mee dat hij in 2016 een uitzonderlijke pensioenstorting kreeg. Het vaste salaris van de topmanagers bedraagt gemiddeld 884.832 euro, het gemiddelde variabele loon ligt iets lager: 794.491 euro.

Al die verhoudingen in acht genomen, is Hamers de zuinigst vergoede topman van de bedrijven die deel uitmaken van de Bel20index.

In dat perspectief was het voorstel van het bestuur van ING van eerder dit jaar om de vergoeding van Hamers met 1 miljoen euro op te trekken eigenlijk te verantwoorden. Maar het voorstel lokte in Nederland zo veel publieke en politieke verontwaardiging uit dat de bankgroep zich genoodzaakt zag de geplande salarisverhoging af te blazen.

Overheidsbedrijven

Op de derde plaats in de rangschikking staat Isabelle Kocher van Engie, de Franse nutsgroep waarvan de Belgische elektriciteitsproducent Electrabel deel uitmaakt. Ze wordt niet ongewoon veel betaald, maar Engie is wel een grote groep.

De CEO’s van Bpost en Promixus, de twee overheidsbedrijven in de Bel20, bekleden een verdienstelijke plek in de rangschikking.

De eerste ‘echte’ Belg op de lijst is topman Johan Thijs van KBC - door het Amerikaanse managementmagazine Harvard Business Review in oktober vorig jaar geroemd als een van de tien beste CEO’s ter wereld. Thijs ontving over het afgelopen jaar een totale vergoeding van 2,2 miljoen euro. Hij lijkt dat geld waard, gelet op de beurswaarde van KBC, de winst van de bank en en de omvang van de activa.

Een verdienstelijke plaats in de rangschikking is ook weggelegd voor Dominique Leroy van Proximus en voor Koen Van Gerven van Bpost, de twee overheidsbedrijven die deel uitmaken van de Bel20index. Hun salaris is relatief bescheiden door het plafond dat de overheid heeft opgelegd, terwijl ze toch een bedrijf met een behoorlijke omvang leiden.

Investeringsmaatschappijen

Voor de toplui van de investeringsmaatschappijen Ackermans & van Haaren, GBL, Sofina en de vastgroep Cofinimmo is bij het berekenen van de score geen rekening gehouden met het aantal werknemers. Die groepen tellen slechts enkele tientallen medewerkers. Ze zouden door het personeelscriterium zwaar worden benadeeld.

Na correctie komt Harold Boël van Sofina in deze categorie naar boven als de topman die zijn geld het meest waard is. De verklaring: met een jaarsalaris van 654.000 euro is hij een van de karigst betaalde Bel20-managers. Ook Ian Gallienne en Gérard Lamarche, de co-CEO’s van de Frère-holding GBL, scoren behoorlijk. Ondanks hun hoge remuneratie. Maar GBL bezit voor 24 miljard euro activa en realiseerde in 2017 een winst van 705 miljoen euro.

Jean-Christophe Tellier (UCB) was met 5,2 miljoen euro vorig jaar de tweede best betaalde topmanager van een Bel20-bedrijf. Zijn vergoeding lijkt evenwel niet helemaal in verhouding te staan tot de omvang of de winstgevendheid van het bedrijf.

Onderaan in de rangschikking staan de CEO’s van de twee biofarmabedrijven uit de Bel20, Jean-Christophe Tellier van UCB en Onno van de Stolpe van Galapagos. De lage score van Tellier heeft te maken met zijn hoog salaris. Met 5,2 miljoen euro was hij vorig jaar de tweede best betaalde topmanager van een Bel20-bedrijf. Zijn vergoeding lijkt evenwel niet helemaal in verhouding te staan tot de omvang of de winstgevendheid van het bedrijf.

Slachtoffer

Onno van de Stolpe is in de rangschikking het slachtoffer van het bijzondere karakter van Galapagos. Dat is een relatief jong biofarmabedrijf dat nog volop bezig is met de ontwikkeling van geneesmiddelen maar er nog geen op de markt heeft. Het bedrijf maakte vorig jaar verlies (dat is bij het berekenen van de score evenwel buiten beschouwing gelaten), telt slechts 550 medewerkers en heeft met 1,28 miljard euro activa het kleinste balanstotaal van de Bel20-bedrijven.

De beleggers plakten eind 2017 wel een beurswaarde van 4 miljard euro op Galapagos. Als alleen dat criterium in aanmerking wordt genomen, is Van de Stolpe evenveel zijn geld waard als Bart De Smet van Ageas, Jean-Pierre Clamadieu van Solvay, John Porter van Telenet en Marc Grynberg van Umicore.

550 medewerkers Galapagos Galapagos heeft 550 medewerkers maar is wel 4 miljard euro waard