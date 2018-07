Wereldkampioen eieren uitbroeden komt uit Zulte

Het Oost-Vlaamse Petersime, wereldleider in broedmachines voor kuikens, neemt zijn grootste Amerikaanse concurrent over. ‘Dagelijks worden nu 150 miljoen kuikens in onze machines geboren.’

Duizenden kuikens piepen in het rond als Hans Verhaeghe de deur van broedkamer 2 in zijn broeierij in Wervik opent. In witte bakken, tien hoog gestapeld, krioelt het van de gele dons, snaveltjes en zwarte oogjes die ons aanstaren.

We kopiëren het natuurlijke broedproces op industriële schaal, met de hulp van sensoren en algoritmes. Paul Degraeve CEO Petersime

Miljoenen kuikens kruipen hier jaarlijks uit hun schaal. En een kip komt daar niet meer aan te pas. Machines van Petersime, een kmo uit Zulte, hebben die rol helemaal overgenomen. ‘We kopiëren het natuurlijke broedproces op industriële schaal’, zegt Paul Degraeve, de topman van Petersime.

De machinerie heeft een groot doel voor ogen: tienduizenden, uniforme kuikens die op dag 21 op hetzelfde tijdstip uitkomen. Of toch bij benadering, binnen een tijdspanne van een paar uur. Uniformiteit maakt het voederen, opkweken en slachten efficiënter en levert op het einde van de rit kipfilets die perfect passen in de schaaltjes in de supermarkt.

‘We gaan het broedproces niet versnellen, maar wel op basis van wetenschappelijke inzichten controleren en optimaliseren’, zegt Degraeve. Zo worden de eieren in de Petersime-broedkamers om het uur 45 graden gekanteld, zoals ook een kip doet, zodat een kuikentje niet tegen één kant van het ei zou groeien. Luchtvochtigheid, temperatuur en CO2-concentratie in de broedkamer worden constant en automatisch bijgeregeld op basis van sensoren en algoritmes.

Schermvullende weergave ©Jonas Lampens

‘Die sensoren volgen de ontwikkeling van het embryo door pakweg het gewicht van eieren en de eierschaaltemperatuur te meten. We doen er alles aan om het rendement van onze klanten te verbeteren’, zegt Degraeve.

Overname ChickMaster

Petersime is met zijn technologie en dankzij overnames uitgegroeid tot de absolute nummer één in zijn niche. ‘We hebben nu 65 procent van de wereldmarkt in handen.’ In 2001 nam het bedrijf het Canadese Jamesway over en onlangs kwam daar het Amerikaanse ChickMaster bij, goed voor 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) extra omzet. De groepsomzet stijgt daarmee met een derde tot zowat 165 miljoen euro.

KORT KORT Petersime, met hoofdkwartier in het Oost-Vlaamse Zulte, neemt het Amerikaanse ChickMaster over. De groepsomzet stijgt met een derde tot zowat 165 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) stijgt tot 25 miljoen euro. Petersime heeft in de markt van broedmachines voor kuikens bijna 65 procent marktaandeel. Het telt 550 werknemers, van wie 300 in België.

‘ChickMaster stond te koop en we hebben die kans gegrepen’, zegt Degraeve die bij de overname een Nederlandse concurrent aftroefde. ‘De eigenaar van ChickMaster was de zestig al voorbij, terwijl zijn zoon en dochter geen interesse toonden om het bedrijf voort te zetten. Resultaat is wel dat de man de voorbije jaren op de rem is gaan staan. De winstgevendheid van ChickMaster moet omhoog. Er is wel wat werk aan de winkel.’

Met ChickMaster verstevigen de Oost-Vlamingen hun positie in de VS, met 50 kilo kippenvleesconsumptie per capita het grootste kippenland ter wereld. Petersime wordt bovendien in een klap de grootste in Zuid-Amerika en ook de voetafdruk in Azië wordt groter. ‘We zitten in een groeiende markt’, zegt Degraeve. ‘Om de zoveel jaar is er wel eens een cyclische dip en zakt de omzet een kwart, maar op lange termijn gaat de curve omhoog.’

Varken voorbijsteken

De wereldwijde consumptie van kip bedraagt 110 miljoen ton per jaar. In een groeitempo van 2 procent per jaar zal kip binnen enkele jaren zelfs het varken voorbijsteken als de populairste eiwitbron. Die groei zit vooral in Azië. ‘Daar groeit de bevolking. Er is ook een middenklasse die groter wordt. Kip is het goedkoopste, dierlijk eiwit en is dus het eerste waar mensen op overschakelen als hun inkomen stijgt’, zegt Degraeve. Bovendien is kip religieus neutraal. ‘In moslimlanden als Indonesië met 220 miljoen inwoners schept dat grote mogelijkheden.’ Moslims eten geen varkensvlees wegens religieuze redenen.

100 miljoen De wereldwijde consumptie van kip bedraagt 110 miljoen ton per jaar.

Petersime was tot in de jaren 80 in handen van de familie Bohez, die het verkocht aan het Duitse concern TBG. Het bedrijf wordt evenwel nog steeds geleid vanuit België dat ook het onderzoekshart van de groep blijft.

Een doorsnee broeierij levert 1 miljoen kuikens per week. Als je dat slechts 1 procent kan verbeteren, kan je veel geld verdienen. En uiteindelijk wint iedereen, want de wereld moet gevoed worden. Paul Degraeve CEO Petersime

Zo zette Petersime met de KU Leuven een nieuw project op poten, met de steun van de Vlaamse overheid, om met big data aan de slag te gaan en het broedproces verder te finetunen. ‘Het ei van een legkip weegt op het einde van haar carrière 75 gram en is veel poreuzer dan het ei van een jonge kip. Dat vergt een andere aanpak in de broedkamer. Kunnen we daarvoor een tool bouwen?’, vraagt Degraeve zich af.

Beetje bij beetje zet Petersime stappen vooruit. ‘Een doorsnee broeierij levert 1 miljoen kuikens per week. Als je dat slechts 1 procent kan verbeteren, kan je veel geld verdienen. En uiteindelijk wint iedereen, want de wereld moet gevoed worden. En daarin spelen kippen een belangrijke rol.’