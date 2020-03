Werkgever moet niet bijpassen voor groepsverzekering in 2019

De grote meerderheid van de groepsverzekeringen leverde in 2019 een rendement op van minstens 1,75 procent. Daarom moeten werkgevers niet bijpassen om de rendementsgarantie na te komen.

De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) verplicht werkgevers die een groepsverzekering aan hun werknemers aanbieden om over de looptijd van het contract minstens 1,75 procent per jaar rendement te leveren. Tot enkele jaren geleden konden werkgevers de rendementsgarantie nog overlaten aan de verzekeraar die de groepsverzekering beheert, omdat de marktrentes toen voldoende hoog waren. Maar door de forse rentedalingen garanderen de verzekeraars vandaag nog slechts een rendement van 0,25 à 0,75 procent.

Het nettorendement van de groepsverzekering van AG Insurance lag in 2019 op 2,25 procent.

Boven op dat gegarandeerde rendement bieden de verzekeraars wel nog een winstdeelname, die afhankelijk is van hun beleggingsresultaten. Dankzij die winstdeelname konden verzekeraars de voorbije jaren toch jaarlijks aan het rendement van 1,75 procent komen, waardoor de werkgevers niet moesten bijpassen.

Dat was ook het geval in 2019, leert een rondvraag van De Tijd. Dankzij het goede beursklimaat konden de winstdeelnames in 2019 de lage gegarandeerde rente compenseren. Marktleider AG Insurance bood het hoogste rendement van bruto 2,45 procent, wat neerkomt op 2,25 procent netto. De gegarandeerde rente van 0,75 procent wordt op 1 april wel verlaagd naar 0,5 procent. Bij Belfius kwam het nettorendement uit op 1,88 procent, bij KBC en Baloise op 1,75 procent.