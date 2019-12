Werkgevers minder gul met bonussen

Een op de vijf bedienden in de privésector krijgt een bonus. In 2017 en 2018 was dat nog een op de vier, blijkt uit een analyse van de hr-dienstverlener Acerta van 270.000 arbeidsovereenkomsten. ‘Ondanks de arbeidskrapte en de war for talent is er een daling met bijna 7 procentpunten. Dat wijst erop dat de marges bij de bedrijven het voorbije jaar kleiner zijn geworden. Werkgevers kunnen maar financiële extra’s uitdelen naargelang er financieel voldoende ruimte is’, zegt Glenn van Oevelen, verloningsexpert bij Acerta Consult.