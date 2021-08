Werknemer eist recht op telewerk op

Nu veel bedrijven rekenen op een terugkeer naar kantoor, beschouwen werknemers thuiswerk als een verworven recht. Dat zeggen rekruteerders en sociale secretariaten. ‘Wie geen telewerkbeleid heeft, krijgt te maken met een concurrentieel nadeel.’

Thuiswerk is vanaf 1 september niet langer verplicht, maar een collectieve terugkeer naar kantoor komt er in de meeste bedrijven niet. Werknemers eisen het recht op thuiswerk zelfs op, zeggen rekruteerders en sociale secretariaten.

‘Telewerk is in zo goed als in elk rekruteringsgesprek prominent aanwezig', zegt An Bels, directeur rekrutering en selectie bij Hudson, de Belgisch marktleider in hr-dienstverlening. Sollicitanten stellen gerichte vragen over het telewerkbeleid. Zijn er vaste telewerkdagen? Kan je die dagen zelf kiezen? Op welke manier ondersteunt de werkgever thuiswerk? ‘Voor de coronapandemie waren dat soort gesprekken eerder schaars’, zegt Bels.

Voor profielen die de werkgevers voor het uitkiezen hebben, is telewerk een niet te onderschatten factor in hun uiteindelijke keuze. ‘Bedrijven die geen telewerkbeleid uitstippelen, zullen daar een competitief nadeel van ondervinden’, zegt Bels. ‘Een minderheid van de bedrijven is nostalgisch naar het precoronatijdperk, toen iedereen verplicht naar het werk kwam.’

Maatwerk

Een gelijkaardig geluid valt te horen bij de hr-dienstverlener SD Worx. Het bedrijf peilt jaarlijks naar wat werknemers belangrijk vinden in hun keuze voor een werkgever. In 2020 zette meer dan 17 procent van de 2.500 ondervraagden ‘flexibiliteit en keuze van werkplek en werktijd’ in de top drie. Dat aandeel is na de pandemie bijna verdubbeld: een op de drie van de in 2021 1.000 ondervraagden noemt ‘flexibele werkregelingen’ prioritair. Parameters als loon, jobinhoud en jobzekerheid scoren een stuk hoger.

Ook op het terrein merken de adviseurs van SD Worx de aandacht bij werkgevers voor telewerk. ‘Work-lifebalance was voor de komst van het coronavirus al een aandachtspunt’, zegt Isabelle Cornelis, legal consultant voor SD Worx. ‘De massale kennismaking met thuiswerk heeft dat extra in de verf gezet.’ Nu is het volgens Cornelis tijd om de eenheidsworst - allemaal constant thuis - te personaliseren. ‘Telewerk is maatwerk. Hoeveel iemand wil en kan telewerken, hangt allemaal af van het type onderneming, de functie en de persoonlijkheid.’

Bewegingsvrijheid

Zowel Hudson als SD Worx is benieuwd naar hoe bedrijven zich profileren op vlak van telewerk. ‘Wat loon betreft, heb je in België erg weinig bewegingsvrijheid’, zegt Cornelis. ‘Terwijl het hele telewerkverhaal nog erg open ligt. Ik kan me dus goed voorstellen dat bedrijven daar het verschil willen maken.’

Om een voorbeeld te geven: een gesprek over telewerk impliceert ook een gesprek over bereikbaarheid. ‘Ik ken IT-bedrijven die voor specifieke functies toelaten om veel thuis te werken en slechts twee uur per dag bereikbaar te zijn om gefocust te kunnen werken. Voor andere functies is dat helemaal niet mogelijk en wordt een bereikbaarheid gedurende de hele dag afgesproken.’

Pendelen

Telewerk als wapen in de war for talent heeft potentieel ontwrichtende gevolgen voor de arbeidsmarkt. 'Het is nog vroeg, omdat veel ondernemingen zich aan het organiseren zijn op het post corona tijdperk’, zegt Bert De Greve, directeur talent management bij Hudson. ‘Het wordt boeiend om te volgen wat de effecten zijn voor kmo's in Vlaanderen, die traditioneel de korte pendeltijd als troef uitspelen bij het rekruteren van personeel in de regio.’

