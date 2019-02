West-Vlaams bedrijf vindt verdwenen vliegtuig van voetballer

Na meer dan tien dagen is voor het eiland Guernsey het wrak van het sportvliegtuig gevonden dat de Argentijnse profvoetballer Emiliano Sala van Frankrijk naar zijn nieuwe club in Wales had moeten brengen. Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor een schip en een onderwaterrobot van het West-Vlaamse GEOxyz.

GEOxyz, dat gespecialiseerd is in onderzeese data, was er aan het speuren onder leiding van het Britse ministerie van Defensie. ‘Waarom zij ons kozen? Omdat wij al bewezen hebben dat we altijd ‘deliveren’,’ zegt CEO/oprichter Patrick Reyntjens. De 43-jarige Waregemnaar alludeert op de sleutelrol die GEOxyz destijds ook speelde bij de berging van het cruiseship Costa Concordia, dat in 2012 voor de Italiaanse kust kapseisde.

‘Onze lasertechnologie maakte toen een 3D-model van het wrak. Die scan maakte duidelijk dat het schip niet dreigde te schuiven of scheuren, waarna andere partijen het konden bergen.’ Vandaag speurt GEOxyz ook naar de meer dan 250 containers van het schip MSC Zoe, dat in januari zijn lading verloor ter hoogte van de Nederlandse Waddeneilanden.

Zwitsers zakmes

‘We hebben 23 schepen, van heel kleine tot heel grote, die we voor allerlei opdrachten kunnen inzetten’, vertelt Reyntjens. De Geo Ocean III, die bij Guernsey actief was, noemt hij ‘een Zwitsers zakmes’. ‘We kunnen er ook mee speuren naar niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog en inspecteren er jaarlijks onderzeese pijpleidingen mee, evenals internetkabels en stroomkabels van offshorewindmolenparken.’

Niet slecht voor de zoon van een landmeter die in 1999 in zijn eentje begon, met 5.000 euro startkapitaal van zijn vader. ‘Ik koos als industrieel ingenieur bouwkunde de optie landmeetkunde en werkte als eerste job een tijdje bij mijn vader. Maar hij betaalde niet goed (lacht). Bovendien was ik als fervente watersporter gebeten door metingen op het water en opkomende technologieën, zoals gps destijds.’

Windmolenparken

Reyntjens begon met riviermetingen, in het kader van de actualisering van het Sigmaplan, dat het risico op overstromingen bij krachtige stormen moet verkleinen. ‘Zo kwamen we uit bij de Vlaamse havens en uiteindelijk bij de eerste offshorewindmolens voor onze kust. Inmiddels werden we al ingeschakeld bij 28 Europese windmolenparken. Voor de bouw brengen we de zeebodem in kaart, maar we adviseren ook over de aanleg van de stroomkabels.’

GEOxyz werkt voor overheden, gas- en oliebedrijven, baggeraars en de offshorewindindustrie. ‘We inspecteren onder meer jaarlijks 350 vierkante kilometer waterwegen voor de havens van Rotterdam en IJmuiden, om te zien of er objecten liggen die de toegang kunnen belemmeren.’