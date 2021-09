West-Vlaams behang siert muren van Parijs tot Moskou

Bij de verfgigant Akzo Nobel zag hij hoe verf de slag om de muur won. Nu leidt hij het West-Vlaamse Grandeco naar de Europese top drie in behang en muurdecoratie. ‘Na twee buitenlandse overnames halen we dit jaar 100 miljoen euro omzet’, zegt CEO Patrick Molemans.

Een gewaagde zet was het, toen de investeringsmaatschappij Down2Earth een meerderheidsbelang in Grandeco nam. Het was 20 maart 2020, ons land was net in lockdown gegaan. Grandeco, met uitvalsbasis in Tielt, is een van de grootste behangproducenten in Europa. Jaarlijks verkoopt het 120 miljoen lopende meter behangpapier. Alles uitgerold geraak je daarmee drie maal rond de aarde.

‘Er was wel enige stress, maar achteraf gezien heeft Grandeco geprofiteerd van de pandemie. Mensen waren thuis en hadden tijd om hun woning onder handen te nemen’, zegt Alain Keppens van Down2Earth.

Sindsdien deed Grandeco al twee overnames, het Britse Holden Decor en Nederlandse WallSupply, in anderhalf jaar. ‘De markt is gefragmenteerd. Er zijn kansen. Je moet in de rekken van de doe-het-zelfketens geraken. Die zijn op zoek naar onestopshops: ze willen geen tweehonderd verschillende leveranciers, maar partners om een breed assortiment te dekken. Het is vechten om erbij te zijn, maar hoe groter je wordt, hoe groter de kans geselecteerd te worden’, zegt Patrick Molemans, CEO van Grandeco.

Schermvullende weergave ©ID Photo Agency / Jonas Lampens

Houten blokjes in reliëf

‘We kijken naar muurdecoratie in de brede zin, naar het voorbeeld van de West-Vlaamse tapijtboeren vroeger. Ze begonnen met tapijt en zijn verbreed naar laminaat en andere vloerbedekking’, zegt Molemans. ‘WallSupply ontwerpt 3D-panelen om op de muur te kleven. Denk aan panelen met houten blokjes in reliëf, panelen die een stenen muur imiteren of textieltegels die in restaurants als geluidsdempende decoratie worden gebruikt.’

WallSupply haalt al 18 miljoen euro omzet en groeit met 30 procent per jaar. ‘Het blijft een zelfstandige unit, maar we zien ook kruisbestuiving. Het heeft een voet binnen bij Home Depot in de VS, terwijl Grandeco daar nog niets doet. Ook in Duitsland staat het sterk, terwijl wij er al jaren vergeefs bij doe-het-zelfketens proberen binnen te geraken.’

Met de twee overnames kocht Grandeco meer dan 25 miljoen euro omzet, waardoor de kaap van 100 miljoen euro dit jaar wordt genomen. ‘Een mijlpaal’, zegt Molemans. ‘Daarna leggen we de lat op 150 miljoen euro, over enkele jaren.’

We zijn geëvolueerd van een traditioneel West-Vlaams productiebedrijf naar een bedrijf met verkoopploegen in Frankrijk, VK, Rusland, noem maar op. Patrick Molemans CEO Grandeco

‘Het vliegwiel was al aan het draaien, maar wij geven het nog extra vaart. Met Grandeco bouwen we een verhaal met ambitie. A lot is happening. Dat trekt de aandacht van jong talent en ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. We willen in een stevig tempo blijven groeien. Een overname per jaar, of misschien anderhalf of twee. Grandeco is een gezond bedrijf en kan wel wat aan zonder dat geld bijgestoken moet worden.’

Molemans heeft dertig jaar carrière bij de Nederlandse verfreus Akzo Nobel achter de rug. In die periode verloor behang beetje bij beetje terrein in de strijd om de muur. Maar zelfs in die dalende markt slaagt Grandeco erin te groeien. Van 47 miljoen euro omzet naar 70 miljoen sinds de komst van Molemans in 2014. ‘We zijn geëvolueerd van een traditioneel West-Vlaams productiebedrijf naar een bedrijf met verkoopploegen in Frankrijk, VK, Rusland, noem maar op, met een team van 15 creatievelingen die de designs bedenken. Die zitten van Tielt tot Rusland om de lokale smaak te vatten. Want wat Russen mooi vinden, vind jij waarschijnlijk niet mooi. En omgekeerd. In Rusland willen ze zware motieven, met glitter en blingbling. Het mag er bombastisch zijn. In het VK is de voorkeur dan weer traditioneel, met bloemen en kleuren.’

Rusland is een echt behangland. De Russen willen zware motieven, met glitter en blingbling. Het mag er bombastisch zijn. Patrick Molemans CEO Grandeco

Voor de groei van de traditionele business - behangpapier - rekent Molemans op meerdere pistes: Duitsland en India bijvoorbeeld. ‘En in Rusland is er potentieel. We zijn daar al 20 jaar actief. We hebben er de roebelcrisis meegemaakt en met de importtaks gooi je 18 procent marge weg nog voor er een rol in de winkel ligt. Maar we hebben nu een eigen magazijn, en hebben een lokale productiepartner. Zo hebben we onze positie in de lokale winkels van Leroy Merlin veroverd. Het is een moeilijke markt, maar te groot om er niet aanwezig te zijn: 150 miljoen rollen per jaar. Dat is het dubbele van de totale Europese markt. Rusland is een echt behangland. De muren zijn er van mindere kwaliteit en met behang kan je wel wat verbergen.’

Digitaal baksteenmotief

Grandeco nam enkele jaren geleden - met een investering van enkele miljoenen euro - een installatie in gebruik om digitaal met reliëf en special effects te printen op vinyl. ‘Dat is een pièce unique. Dat hebben we zelf ontwikkeld. Dat is de toekomst’, zegt Molemans tijdens een rondleiding in de fabriek.

24 De digitale printer van Grandeco spuwt rollen behangpapier uit met een snelheid van 24 meter per minuut.

De digitale printer spuwt met een snelheid van 24 meter per minuut vinylrollen met bladeren, bloemen en vogels uit, om een kamer een jungletouch te geven. ‘Het grote verschil met analoog printen is dat we een hele muur, tot 27 meter breed, kunnen dekken zonder dat één element terugkeert. Met analoog printen komt het beeld op de rol telkens terug. Dat is vervelend bij een bibliotheekmotief. Dan zie je om de 64 centimeter hetzelfde boek. Digitaal printen geeft meer vrijheid voor designers, laat kleinere productieruns toe, en is al goed voor 5 miljoen euro omzet. Digitaal geprint baksteenmotief is onze bestseller, met 6.000 rollen per maand.’

Doe-het-zelfwinkels blijven de hoofdbrok van de verkoop, maar onlineverkoop is in opmars. Grandeco zette zijn eerst stapjes met de overname van Roomblush, de webshop van een Belgische designer van behang voor kinderkamers. ‘We staan nog niet heel ver. Dat is nu 1 miljoen euro omzet. Een proevertje. Onze ambities reiken verder. Een veelvoud, en dan bedoel ik niet vijf keer meer, maar snel tien keer meer. Dit jaar lanceren we een nieuw onlinemerk voor een ander doelpubliek. We streven ernaar snel 5 à 10 miljoen euro te halen.’