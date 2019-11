West-Vlaams koppel plant rozen in de tuin van de koning

Zes nieuwe hofleveranciers zijn de afgelopen week aangeduid. Lens Roses, een Oudenburgse rozenkwekerij van 150 jaar oud, is er een van. ‘Een mooie erkenning voor ons metier.’

Binnenkort bloeien in de tuin van koning Filip en koningin Mathilde West-Vlaamse rozen. De Oudenburgse rozenkwekerij Lens Roses is sinds deze week officieel hofleverancier. Al is de koninklijke familie geen onbekende voor het bedrijf, zegt Ann Boudolf. Al sinds 1992 runt ze de rozenkwekerij met haar man Rudy Velle. ‘Koningin Paola is een groot plantenliefhebber en een echte kenner. Ze kwam hier als koningin persoonlijk de mooiste rozen kiezen, ze weet heel goed wat ze wil. Bloemen zijn voor haar een hobby.’

Lens Roses > Opgericht in 1870 door de familie Lens. > In 1992 overgenomen door Ann Boudolf en Rudy Velle. > Heeft een rozentuin van 2.000 m². > Teelt 800 verschillende soorten rozen. > Plant jaarlijks 100.000 veldrozen en 40.000 potrozen.

Boudolf en Velle namen in 1992 de rozenkwekerij, die toen nog de Louis Lens Tree Nursery heette, over van de familie Lens. Het koppel was net afgestudeerd - hij als tuinarchitect, zij als sociaal assistent - en vastberaden rozen te kweken. ‘Na onze studies richtten we een kleine bloemenkwekerij op. Rozen telen ging het vlotst en vonden we het leukst. Zo kwamen we in contact met Louis Lens, een rozenkweker met wereldfaam uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, en we werden klant bij elkaar.’

In 1992 hield de familie Lens ermee op, maar er dienden zich geen opvolgers aan. Lens kwam aankloppen bij de West-Vlamingen. Vereerd veranderden ze de naam in Lens Roses en verhuisden ze de kwekerij naar hun roots: Oudenburg, tussen Brugge en Oostende. ‘Vanaf dan hebben we hard gewerkt om van de naam Lens een vernieuwend merk te maken. In de jaren 80 was de klassieke trosroos zeer populair, maar wij zagen liever klimrozen en oude rozen, die groeien als een struik. Daar hebben we volop op ingezet.’

27 jaar later blijft het koppel vernieuwen. Dat doet het door voortdurend nieuwe rozensoorten te ontwikkelen, naast de 140.000 rozen die het jaarlijks teelt voor verkoop. ‘Wij kruisen rozen om nieuwe, originele bloemen te creëren. Nu we hofleverancier zijn, hebben we natuurlijk een kwaliteitslabel te verdedigen.’ Inmiddels heeft Lens Roses een balanstotaal van ruim een half miljoen euro.

We zijn al actief in Finland, Japan en Nieuw-Zeeland. Deze onderscheiding biedt misschien nog meer internationale kansen. Ann Boudolf Zaakvoerder Lens Roses

Boudolf klinkt wat gejaagd aan de telefoon. Heeft het brevet van hofleverancier een impact op de productie? ‘Dat verwachten we niet onmiddellijk. Dit is sowieso een van de drukste periodes voor ons. De herfst is het uitgelezen moment om rozen te planten, omdat de grond dan nat genoeg is.’