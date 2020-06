West-Vlaamse familie tovert mest om in water

De West-Vlaamse ondernemersfamilie Verhelst bouwde een installatie om uitwerpselen van varkens en runderen om te zetten in irrigatiewater. ‘We kunnen 30 miljoen liter water bufferen, om lokale boeren te helpen in extreem droge periodes.’

De familie Verhelst runt in het West-Vlaamse Langemark twee boerderijen met in totaal 6.000 varkens. Die komen terecht in onder meer de winkelrekken van Colruyt en vinden zelfs hun weg naar heel Europa en China. Maar de stiel rendabel houden wordt er niet gemakkelijker op. Onder meer de massa mest is een probleem. ‘Het is een zware kostenfactor’, zegt Johny Verhelst. Je kan die niet meer naar believen uitstrooien op akkers. De wetgeving wordt strenger om overbemesting tegen te gaan en algengroei en vissterfte in rivieren in te perken.

De kosten om de mest af te voeren liepen te hoog op. Voor het varkensbedrijf was de bouw van een eigen mestverwerkingsinstallatie de enige manier om rendabel te blijven. Die verwerkt niet alleen mest van eigen varkens. Ook boeren uit buurt brengen nu hun mest naar Verhelst om er iets mee te doen.

Centrifuge

En dat ‘iets’ is best indrukwekkend. Met een centrifuge worden de ‘dikke’ en de ‘dunne’ fractie van elkaar gescheiden. De dikke wordt gedroogd tot een geconcentreerde vorm van kunstmest. ‘Vooral met de dunne fractie werken we hier verder’, zegt Verhelst. ‘De nitraten worden omgezet in het onschadelijke stikstofgas. Fosfaten en andere voedingsstoffen worden gerecupereerd. In een laatste stap wordt het zout uit het water getrokken.’

Schermvullende weergave In de installatie worden de 'dikke' en de 'dunne' fractie van mest van elkaar gescheiden. ©Wouter Van Vooren

‘Dan is het klaar. Op het einde van de rit hebben we water met de kwaliteit van regenwater.’

Het kostte Verhelst enkele maanden om alle machinerie in gang te krijgen, maar sinds enkele weken wordt water geproduceerd. ‘Er zit nu al 1 miljoen liter in de tanks. Klaar om de omringende akkers te irrigeren tijdens droge periodes’, zegt hij. ‘Daar is steeds meer nood aan. Kijk naar de vorige zomers en wat vandaag aan het gebeuren is. Er is een grote vraag naar vocht. Elke dag krijg ik telefoons.’

Mestoverschotten waren eerst een milieuprobleem. Nu is mest een milieuoplossing. Johny Verhelst Projectleider waterrecuperatie Verhelst

Nu kunnen de lokale boeren nog water uit de beken oppompen. Maar van zodra er in de regio een captatieverbod komt, staat Verhelst als redder in nood paraat met zijn buffertanks met een capaciteit van 30 miljoen liter. ‘Mestoverschotten waren eerst een milieuprobleem, nu is mest een milieuoplossing.'

Droogtesubsidies

De bouw van de hele installatie kostte ‘meerdere’ miljoenen en wordt mee gefinancierd vanuit het Ieperse Truckwash, een ander bedrijf van de familie Verhelst. Het idee trok bovendien de interesse van landbouwers uit de buurt die mee in het project stapten. En Verhelst kon rekenen op 1 miljoen euro Vlaamse subsidies, in het kader van een oproep tot innovatie om waterschaarste aan te pakken.

50 Irrigatie De buffercapaciteit van het project is voldoende om 50 hectare akkers gedurende twee weken te bevloeien in extreem droge periodes.

De verdeling van het water zal gebeuren via een nog aan te leggen irrigatienetwerk van 5 kilometer lang. Dat netwerk zal ook langs bufferbekkens - vijvers of putten - van de landbouwers passeren. Daardoor is de totale buffercapaciteit van het project niet 30 maar 50 miljoen liter. ‘Dat is voldoende om de 50 hectare akkers van de betrokken landbouwers gedurende twee weken te bewateren in geval van extreme droogte, en schade aan gewassen te vermijden’, luidt het.

Omdat de waterproductie nog maar net is opgestart, wordt de volledige capaciteit dit jaar niet gehaald. ‘De tanks zullen dit jaar niet meer op tijd helemaal gevuld raken, maar we zijn al blij dat we een beetje kunnen helpen. Volgend jaar zullen we er pas echt staan.’

4 miljoen euro voor droogteprojecten De Vlaamse regering maakte eerder dit jaar 4 miljoen euro vrij voor projecten om waterschaarste aan te pakken, zoals die van Balta en de familie Verhelst. In Ninove gaan vier bedrijven het regenwater van hun daken verzamelen. Onder andere de wasserij Celco zal het gebruiken voor zijn wasprocessen. De ontwikkelaar Re-Vive bouwt op een voormalige Agfa-site in Edegem 350 nieuwe wooneenheden en voorziet een ondergronds bufferbekken voor het regenwater van naburige bedrijven. Dat zal lokaal tot drinkwater worden gezuiverd door Water-link. Reynaers Aluminium in Duffel en twee glastuinbouwbedrijven gaan hun drie bufferbekkens, met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 100.000 kubieke meters, met elkaar verbinden en met sensoren en een waterdashboard uitrusten. Daardoor zal op piekmomenten minder regen naar de beek vloeien.

Nog meer ideeën

Er borrelen nog ideeën op in het hoofd van Verhelst, bio-ingenieur van opleiding. ‘We zijn nog niet aan het einde. Hoe innovatiever, hoe liever’, klinkt het. Hij heeft onder meer de ambitie om meer nutriënten uit de mest te recupereren. ‘Mest bevat onder andere stikstof, kalium en fosfor. Dit zijn de basisstoffen om kunstmest te maken. Omdat precisiebemesting in de nabije toekomst waarschijnlijk een standaardpraktijk wordt, zou het interessant zijn al die nutriënten volledig van elkaar te scheiden.' Op die manier hoopt Verhelst een extra inkomstenbron aan te boren.

Schermvullende weergave In de tanks van Verhelst kan 30 miljoen liter uit mest gerecupereerd water worden opgeslagen. ©Wouter Van Vooren

Verhelst is momenteel de enige mestverwerker in ons land die irrigatiewater levert. ‘De technologie is de jongste tien jaren enorm geëvolueerd. En de tijdsgeest is er rijp voor. De wet laat dat nu ook toe, wat vroeger niet het geval was. Het zou een enorme stap voorwaarts zijn als iedereen dit deed.'

Hij ziet ook potentieel in andere sectoren om water te bufferen. ‘Als wij dit kunnen met mest, dan is elders nog veel meer mogelijk. Er zijn de voorbije jaren veel vergistingsinstallaties gebouwd. Veel afvalwater wordt daar gezuiverd en dan geloosd. Waarom dat water niet opslaan, voor momenten dat het echt cruciaal is?’