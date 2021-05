West-Vlaming gaat Duits miljardenimperium leiden

De West-Vlaming Joachim Creus is de nieuwe vertrouweling van de Duitse miljardairsfamilie Reimann om haar imperium JAB te leiden.

JAB is geen bekende naam. Het zijn de initialen van Johann Adam Benckiser die als Duits chemicus in 1823 een chemiebedrijf oprichtte dat na zijn dood belandde bij de eveneens Duitse familie Reimann. De Reimanns bouwden de firma in anderhalve eeuw uit tot een imperium en werden daardoor een van de vermogendste dynastieën van hun land.

JAB in een notendop Holding van de Duitse miljardairsfamilie Reimann.

Beheert meer dan 50 miljard dollar (41,5 miljard euro).

Verspreid over bedrijven met een totale ondernemingswaarde van 100 miljard euro.

Actief in dranken, restaurants, gebak, dierenverzorging en schoonheid en luxe. Enkele bekende merken zijn Douwe Egberts, Senseo, Pickwick, Schweppes, 7Up, Pret A Manger, Krispy Kreme, Bally en Wella.

De Luxemburgse holding JAB (zie inzet) is bij ons het bekendst van haar koffiebelangen, onder meer als moeder van de groep Jacobs Douwe Egberts (JDE). Maar ook een reeks andere bekende drankenmerken vallen onder JAB, zoals Schweppes en 7Up. Voorts gaat het om restaurants zoals de keten Pret A Manger, gebak stijl Krispy Kreme (donuts), dierenverzorging en schoonheid en luxe, met het Zwitserse modehuis Bally en de Amerikaanse cosmetica- en parfumgroep Coty.

AB InBev

Het geheel wordt aangestuurd door een twaalfkoppig team dat tegelijk directiecomité en raad van bestuur is. Aan de top staan twee managing partners wier namen ook bij ons een belletje doen rinkelen: voorzitter Peter Harf en CEO Olivier Goudet, beiden ex-voorzitters van de bierreus AB InBev (de Belgische AB InBev-families zaten overigens een tijdje mee in de holding boven JDE). Als voorzitter en hoofdstrateeg is Harf de primus inter pares.

Joachim Creus onderhandelde met succes meer dan 100 miljard dollar aan zakendeals.

De 74-jarige Harf, die al 40 jaar aan de slag is bij JAB, wordt echter vervangen door Joachim Creus. JAB meldde maandag dat Creus promoveert tot vicevoorzitter en daarmee formeel de kroonprins van de Duitser wordt. Het gaat snel voor Creus. Pas in maart werd hij senior partner bij JAB, ook al is hij er al ruim een decennium aan de slag.

Niet op wieltjes

Wanneer Creus de fakkel overneemt, is niet bekend. In een interview met de Duitse krant Handelsblatt plakt hij er geen termijn op. Mogelijk heeft zijn snelle opmars bij JAB te maken met het feit dat niet alles bij de holding op wieltjes loopt. Coty is een probleemdochter. Ook de terugkeer van JDE naar de beurs is voorlopig geen succes. JAB boekte in 2020 bovendien uitzonderlijk een nettoverlies (2 miljard dollar), maar Creus schrijft dat louter toe aan wisselkoerseffecten.

In de krant wijst Creus erop dat 85 procent van JAB goed draait en dat de Reimanns op lange termijn beleggen. Zijn doel is hun vermogen op te drijven en te diversifiëren. Als hun vertrouweling geldt hij zelfs als een deel van de 'uitgebreide familie', citeert het persbericht Harf, die zich daarin zeer lovend uitlaat over de Belg.

Creus (44) werd geboren in Poperinge. De West-Vlaamse stad is onder meer bekend van haar hopgeschiedenis. Creus' grootvader was een hopboer. Na zijn middelbare school in Poperinge trok hij naar Leuven en Wenen om rechten te studeren, met de focus op onder meer fiscaal recht.

Sleutelrol