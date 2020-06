West-Vlaming mag 60 miljoen etiketten maken voor Franse mondmaskers

Wim De Buck in zijn fabriek in het Franse Halluin. De ondernemer heeft zijn beste bestelling ooit binnengehaald.

De West-Vlaamse ondernemer Wim De Buck heeft met zijn bedrijf Linety Belgium/Eurogriffe zijn grootste bestelling ooit binnengehaald. 'Ik heb mijn werknemers na twee dagen teruggeroepen uit tijdelijke werkloosheid.'

De Buck kreeg de opdracht etiketten – met onder meer wasinstructies en de boodschap 'made in France' – te maken en bedrukken voor 60 miljoen herbruikbare mondmaskers. Die worden door Franse confectiebedrijven vervaardigd en komen in de supermarkten van onder meer Carrefour en Monoprix terecht.

'We zijn een van de weinige spelers in de regio die zo'n volumes aankunnen. Het gaat over grote getallen. Dit is voor ons de grootste bestelling ooit', zegt De Buck, eigenaar en CEO van het bedrijf. Hij geeft aan dat het over een contract van zowat een half miljoen euro gaat.

De machines voor de mondmaskeretiketten draaien sinds eind april op volle toeren, dag en nacht, ook in het weekend. Volgens de planning moeten in juli alle etiketten de deur uit zijn. Maar De Buck rekent erop dat nog bestellingen binnenlopen en dat er tot het jaareinde werk is.

We zijn nu een grote vis in een kleine vijver. Wim De Buck Eigenaar Eurogriffe

De Buck leidt het bedrijf 34 jaar. Na een avontuur met export van chocolade, begon hij in Kortrijk met twee machines om textieletiketten te bedrukken. Etiketten en labels voor kleding, matrassen, tapijten (van Balta onder meer), donsdekens, handdoeken, enzovoort. Het bedrijf investeerde door de jaren heen in eigen lijmproductie en digitale drukmachines, pikte mee wat andere spelers lieten vallen en bleef overeind in een markt waar velen kapseisden.

'We zijn een grote vis in een kleine vijver', zegt De Buck die jaarlijks zowat 4 miljoen euro omzet met een bedrijfswinstmarge van 20 à 25 procent.

100 meter over de grens

Voor expansie koos hij in de jaren 90 voor een site in Frankrijk, amper honderd meter over de grens, waar hij nog altijd gevestigd is. 'De grond was er in die tijd spotgoedkoop, en lokale subsidies hebben ons een duw gegeven', zegt hij. 'Bovendien wilden we de Franse markt aanboren. Dat gaat moeilijk vanuit België. 'Zodra ze een Belgisch telefoonnummer zien, kan je het als het ware schudden. Fransen zijn over het algemeen toch wat chauvinistischer. Zonder onze plek in Frankrijk hadden we deze mondmaskerdeal niet kunnen sluiten, denk ik.'