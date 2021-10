Wie wordt 'Onderneming van het Jaar'?

De bedrijven die dit jaar kans maken op de titel 'Onderneming van het Jaar' zijn bekend. Het gaat om de bouwgroep Aertssen, het IT-bedrijf Cegeka, de telecomfirma Destiny en de vastgoedgroep Heylen.

Op dinsdag 7 december 2021 weten aan wie de rekkenbouwer Stow de titel van'Onderneming van het Jaar' doorgeeft. De onderscheiding is een initiatief van de consultant EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, en wordt in december voor de 27ste keer uitgereikt.

EY nomineerde op basis van selectiecriteria zoals de groei en financiële resultaten, ondernemerschap, institutionalisering, innovatie en deugdelijk bestuur. De grootte en de omzet spelen in mindere mate een rol.

'Ook dit jaar kunnen we met veel trots weer vier prachtige genomineerden naar voor schuiven. Het zijn stuk voor stuk ondernemingen die, elk in hun branche en expertise, een voorbeeld zijn voor het Belgische bedrijfsleven', zegt Patrick Rottiers, de CEO van EY België.

Aertssen Group

Oprichter Marcel Aertssen moest door de expansie van de Antwerpse haven in de jaren 60 noodgedwongen zijn landbouwactiviteiten staken. Hij richtte in 1964 een grondverzetbedrijf op. Anno 2021 is Aertssen Group, onder leiding van de derde generatie, uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerde partner voor de bouw en de industrie, waaraan een waaier aan diensten wordt aangeboden zoals grote infrastructuurwerken, hijsprojecten, uitzonderlijk transport en de opslag en assemblage van zware landbouw- en constructiemachines. De groep heeft 1.336 medewerkers in dienst en maakte vorig jaar 294 miljoen euro omzet.

Cegeka

De Hasseltse ICT-groep Cegeka groeide stevig door in het coronajaar 2020, mede dankzij overnames. Gegeka wil een pioniersrol spelen op vlak van 5G en is marktleider in de digitalisering van de gezondheidszorg. Het bedrijf verwierf afgelopen zomer een meerderheidsbelang in Smartschool, voor Cegeka een uitgelezen kans om actief te worden in de onderwijstechnologie.

Het familiebedrijf Cegeka werd in 1992 opgericht door André Knaepen. Sinds 2019 wordt het bedrijf geleid door CEO Stijn Bijnens. Vandaag telt Cegeka meer dan 5.000 medewerkers in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Moldavië, Italië, Tsjechië, Slovakije en Zweden.

Destiny

Destiny, opgericht in 2008 in België door de broers Samuel en Daan De Wever, werd door overnames in één klap het grootste cloudtelecombedrijf van Europa. De Zaventemse onderneming is actief in zes landen en telt 635 werknemers. De clouddiensten van Destiny vormen een alternatief voor de klassieke telefonie met per bedrijf een eigen telefooncentrale. 'Door talent, technologie, strategische partnerships met serviceproviders en ambitie met elkaar te verweven, ligt Destiny op koers om de toonaangevende leverancier van end-to-endoplossingen voor veilige bedrijfscommunicatie te worden in Europa', klinkt het bij EY. Het bedrijf verwacht in 2021 een omzet van 187 miljoen euro. In 2020 bedroeg de omzet 82 miljoen.

Heylen Group

Heylen wordt door de buitenwereld vooral geassocieerd met vastgoed, maar dat is maar een deel van het verhaal. De holding investeert in meerdere bedrijvenclusters in diverse sectoren. De uitzonderlijk buy-build-and-holdstrategie legt volgens EY de nadruk op duurzame partnerschappen, waardoor Heylen Group ondernemers ondersteunt om een significante impact te hebben in hun markten.