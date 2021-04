Wissel aan top Belgisch kantoor Allen & Overy

Allen & Overy heeft al jaren een Belgisch tintje. In 2008 werd de West-Vlaming Wim Dejonghe CEO. Hij was in 2008 de eerste Belg die erin slaagde aan de absolute top te komen van een advocatenkantoor uit de ‘Magic Circle’, een verzamelnaam voor vijf prestigieuze kantoren in het Verenigd Koninkrijk.