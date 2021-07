Witte rook bij OPEC+ opent deur voor hoger olieaanbod

Er is een doorbraak in de onderhandelingen over een aangepast productieakkoord voor OPEC+, de alliantie van het oliekartel OPEC en Rusland en bondgenoten. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben hun verzet opgegeven na een deal met de Saoedi’s, de leiders van het OPEC-kartel. Het akkoord tussen beide moet wel nog bekrachtigd worden door de andere landen. Een datum voor een nieuwe meeting is er nog niet, signaleren bronnen aan de persagentschappen Reuters en Bloomberg.

Volgens de deal krijgen de VAE zoals gevraagd een hoger basisniveau voor de berekening van hun productiequotum. Het niveau gaat van 3,17 miljoen vaten per dag naar 3,65 miljoen, al zou dat cijfer nog niet definitief afgeklopt zijn. De verhoging gaat in vanaf april 2022. In ruil stemmen de Emiraten ermee in het productieakkoord te verlengen tot eind 2022, zoals de Saoedi's gevraagd hadden. Het is niet duidelijk of ook andere landen een hoger basisniveau krijgen.