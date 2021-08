Xior: 'Corona of niet, studenten willen massaal op kot'

De zaken draaien goed bij Xior, de specialist in studentenwoningen. De verhuur loopt voor op schema. 'In Rotterdam was een residentie voor 259 studenten in amper vier uur uitverkocht.'

Xior bevestigt halverwege het boekjaar de prognoses voor 2021: een winst per aandeel en een brutodividend die met 6 procent stijgen, tot respectievelijk 1,80 en 1,44 euro per aandeel.

‘Corona of niet, studenten willen nog altijd massaal op kot’, klinkt het in het halfjaarrapport. ‘Nog niet alle steden hebben volledige duidelijkheid gegeven over de invulling van het aankomende academiejaar, maar alles lijkt erop te wijzen dat het onderwijs toch volop zal inzetten op zo veel mogelijk fysieke lessen.’

Ook de vraag van internationale studenten blijft nog altijd hoog, ongeacht de onzekerheid rond het virus. Xior

Xior merkt dat de vraag naar studentenkamers groot is. ‘De verhuur loopt overal voor op schema tegenover dezelfde periode de voorgaande jaren. Ook de vraag van internationale studenten blijft nog altijd hoog, ongeacht de onzekerheid rond het virus.’

Xior heeft verspreid over België, Nederland, Portugal en Spanje ruim 18.000 studentenkamers in portefeuille. Het bedrijf is actief in 32 steden. In België zijn alle kamers in Gent en Leuven al verhuurd. Voor de totale Belgische portefeuille bedraagt de verhuurgraad al 93 procent.

Tomorrowland

Ook in Nederland draaien de zaken bijzonder goed, met een totale verhuurgraad van 99,5 procent. Residentie Woudestein in Rotterdam toonde zich zelfs een beetje het Tomorrowland van Xior. Amper vier uur na de opening van de boekingswebsite waren alle kamers verhuurd.

Brexit-effect

Xior merkt in Nederland een positief effect van de brexit op zijn business. ‘Volgens marktstudies zien universiteiten hun aanvragen voor inschrijvingen stijgen met pieken tot 70 procent, waarbij de brexit als voornaamste reden wordt aangehaald. Xior verwacht dat die verhoogde inschrijvingen de vraag naar kamers nog voort doet stijgen, in een markt waar al een groot tekort aan kwaliteitsvolle studentenkamers bestaat.’