Zakenadvocaat en bestuurder Jean-Pierre Blumberg overleden

Zaterdagnacht is Jean-Pierre Blumberg overleden. De zakenadvocaat en bestuurder bij meerdere bedrijven werd 63.

Jean-Pierre Blumberg verloor na anderhalf jaar de strijd tegen kanker. De zakenadvocaat is een naam als een klok in de Belgische wereld van beursintroducties, fusies en overnames. Hij zat hij aan de tafel toen Belgacom en Bpost naar de beurs werden gebracht en toen KBC werd gered.

Blumberg werd in 1957 geboren in Merksem. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en in Cambridge. Hij begon zijn carrière in 1982 bij het toenmalige advocatenkantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae en Loesch. In 1990 werd hij er partner.

Sinds 2013 was hij directie- en bestuurslid bij het internationale advocatenkantoor Linklaters, als vertegenwoordiger voor de Benelux. Blumberg gaf ook les aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen, en was gastdocent aan de KU Leuven. Hij was ook lid van de expertengroep die het ministerie van FInanciën in het leven riep over de toekomst van de Belgische financiële sector.