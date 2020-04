Zelfs na steun blijft maar één bedrijf op vijf uit gevarenzone

Topsporter

Twee weken geleden bleek al uit een eerste simulatie in De Tijd dat een op de vier bedrijven geen oorlogskas heeft om de lockdown door te komen. Graydon – dat sindsdien samenwerkt met de taskforce van de overheid – heeft die data verder verfijnd. Daaruit blijkt nu hoe kwetsbaar het bedrijfsleven is bij een verlenging van de lockdown. Eric Van den Broele, senior manager onderzoek en ontwikkeling bij Graydon, legt uit hoe dat komt: ‘Een moderne financieel directeur laat in normale tijden elke euro aan kapitaal renderen. Als dat niet gebeurt, getuigt het van goed beheer dat geld elders in te zetten. Zodra geld onder de matras blijft liggen, haalt een aandeelhouder die middelen liever uit de vennootschap. Dat blijkt een groot nadeel te zijn bij de huidige crisis.’ De situatie is vergelijkbaar met een topsporter die getraind is voor de 100 meter sprint en geen grammetje vet aan zijn lijf heeft. Als die onverwacht een marathon moet lopen, zal zijn lichaam geen vetreserve hebben voor die energie. Dat de technische werkloosheid – waar meer dan 1 miljoen Belgen gebruik van maken – niet meer bedrijven uit de gevarenzone loodst, komt omdat andere kosten wel doorlopen. Een restaurant dat de deuren sluit, blijft huur betalen en energiefacturen krijgen voor zijn diepvriezers.

Nieuwe maatregelen

De simulatie van Graydon is er een zonder voorgaande, omdat de situatie zo uitzonderlijk is. Normaal gezien gebeurt het in vredestijd nooit dat een bedrijf zijn omzet plots gedeeltelijk of helemaal ziet wegvallen. Alle klassieke graadmeters zoals winst, liquiditeit en solvabiliteit vervallen daardoor. Graydon ontwikkelde een nieuwe methodologie om in kaart te brengen hoeveel bedrijfsvermogen er nodig is om door deze crisis te geraken.



Het onderzoek leert dat meer steunmaatregelen nodig zijn. Die zijn er al voor een deel, in de vorm van betalingsuitstel bij de banken en verzekeraars, een garantieregeling voor nieuwe overbruggingskredieten, en een Vlaamse premie van 3.000 euro. In een volgende fase van het onderzoek neemt Graydon de impact van die steunmaatregelen mee.



Volgende week worden de conclusies over de economische schok - verder verfijnd tot op gemeentelijk niveau - op een interactief webplatform aangeboden aan lokale besturen. Ook zal het onderzoek nog uitgebreid worden naar eenmanszaken. Om privacyredenen wordt daar alleen gewerkt op basis van abstractere parameters zoals sector, betaalgedrag, grootte van bedrijven en de coronabesmettingsgraad per gemeente.