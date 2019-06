Zelfverklaarde 'Keizers van Oostende' verdacht van witwassen

Het gerecht voert een onderzoek naar de drie Marchand-broers, zakenlui die vandaag vooral gekend zijn voor hun cavamerk Don Jaime. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

'Mijnheer O'Leary, als het goed is voor de 'Marchand Brothers', is het ook goed voor Oostende.' Zo overtuigde de Oostendse zakenman Rudolf Marchand (66), die destijds een tabakshandel runde en extra toeristen wel zag zitten, naar eigen zeggen ooit Ryanair-topman Michael O'Leary om ook te landen op Oostende.

Of het écht zo ging, is onduidelijk. De Ierse lagekostenmaatschappij streek in ieder geval neer in Oostende, in 2003, maar vertrok opnieuw in datzelfde jaar. De anekdote illustreert vooral hoe de drie broers Marchand - Rudolf (66), Peter (66) en Armand (57) - zich zien als de échte keizers van Oostende.

Vandaag zijn de drie het onderwerp van een gerechterlijk onderzoek, zo bericht Het Laatste Nieuws donderdag. Dinsdag werden op verschillende plaatsen huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar witwassen en criminele organisaties.

De drie Marchand-broers werden met drie andere verdachten opgepakt en zes luxewagens - waaronder twee Maserati's en twee Bentley's - werden in beslag genomen. Woensdag werden 'de Marchand Brothers' voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Peter Marchand blijft als enige aangehouden. Rudolf en Armand zijn vrij onder voorwaarden, net zoals de drie anderen. Waarvan zij precies verdacht worden, is niet duidelijk, aldus Het Laatste Nieuws.

Jukeboxen, tabak en speelautomaten

De Marchand-broers startten in 1972 de uitbouw van hun zakenimperium aan de kust. Het trio verkocht jukeboxen en muziekinstallaties en was ook eigenaar van restaurants. Later stortten ze zich op de in- en uitvoer van onder andere tabak, alcohol en speelautomaten.

Ze kochten de licentie van de frisdrank Appletise en verkochten die nadien voor veel geld door aan Coca-Cola, dat het in de markt zette als Appletiser. Sinds 1991 betrekken de Marchand-broers de 34'ste en bovenste verdieping van het Europacenter.