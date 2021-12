Zeven ondernemers over hun jaar: 'Overheidssteun blijkt vergiftigd geschenk'

2021 was het jaar van de lockdowns, het beloofde rijk van de vrijheid en de opmars van de omikronvariant. Wij vroegen zeven ondernemers terug te blikken en vooruit te kijken.

Alle ondernemers kregen drie vragen voorgeschoteld: 'Wat was voor u het hoogtepunt van 2021?', 'Wat was het dieptepunt?' en 'Hoe kijkt u naar 2022?'. Hieronder vindt u hun antwoorden.

Kato Lauwens (22) | Zaakvoerster van koffiebar en bakkerij Kato Gâteaux

Hoogtepunt? ‘Juli, augustus en september, omdat we een kwakkelende zomer achter de rug hebben. Bij een hittegolf zie ik hier doorgaans niemand, dus de lagere temperaturen waren zeer welgekomen voor mij. Vooral september, toen zo goed als alle coronamaatregelen wegvielen, was een topmaand. Voor het eerst sinds lang zonder mondmasker werken was zalig. Helaas is het niet blijven duren. Gelukkig is de eindejaarsperiode beter dan verhoopt: tegenover vorig jaar is de omzet verdubbeld.’

Dieptepunt? ‘Zowat het eerste halfjaar van 2021, toen de horeca nog in de ban van de tweede lockdown was. Mijn vijf personeelsleden stonden maandenlang op tijdelijke werkloosheid, mijn jobstudenten waren werkloos en ik moest me behelpen met één dag takeaway per week. Bovendien heeft de fiscus een pittige afrekening gestuurd: de overheidssteun blijkt een vergiftigd geschenk. Van de dubbele overbruggingskredieten die we tijdens de lockdown ontvingen, moeten we nu bijna de helft weer ophoesten.’

2022? ‘Ondanks de dreigende omikrongolf zie ik het komende jaar optimistisch tegemoet. Er staan grote plannen op stapel, want deze week heb ik de akte getekend voor de aankoop van een nieuw pand in het centrum van Mechelen. Mijn bakkerij wordt dubbel zo groot als nu en er komt een winkeltje bij. Het is een zware investering, maar ik zou het niet gedaan hebben als ik er niet in geloofde. Stel dat het opnieuw tot een lockdown komt, dan slaan we er ons opnieuw door.’

Tim Vannieuwenhuyse (47) | Gedelegeerd bestuurder van maatwerkbedrijf WAAK

Hoogtepunt? ‘Het was een grote geruststelling dat de economie weinig te lijden had onder het coronavirus. Als maatwerkbedrijf surfen wij mee op de conjunctuur. Hoe beter het gaat met de economie, hoe beter voor ons. We hebben ons team van meer dan 2.000 mensen versterkt met 262 nieuwe werkkrachten en de financiële resultaten zijn navenant. Het meest tevreden ben ik met een duurzaam contract van Fluvius, dat acht jaar loopt en werk biedt aan zestig mensen die anders moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.’

Dieptepunt? ‘Opnieuw het coronavirus. Hoewel onze mensen heel gedisciplineerd en verrassend volgzaam omgingen met de strenge regels kenden we heel wat besmettingen. In april moesten we een volledige afdeling van honderd mensen stilleggen, wat economisch en menselijk pijnlijk was. Onder het personeel hebben we alle gradaties van ziekte gezien: van asymptomatisch tot een ziekenhuisopname. Gelukkig waren er geen sterfgevallen.’

2022? ‘In 2022 worden we geconfronteerd met een drievoudige bottleneck. Er is een tekort aan maatwerkers, ondersteunend personeel en grondstoffen. Die fenomenen gaan hand in hand. Zelfs als we aan de nodige materialen zouden raken, zijn ze nutteloos zonder extra personeel om ermee aan de slag te gaan. Dat probleem speelt ons nu al parten en ik zie dat het komende jaar niet verdwijnen.’

Arnaud Luyckx (23) | Medeoprichter van Broadkastr, een specialist in livestreaming

Hoogtepunt? ‘Zonder twijfel het oprichten van ons bedrijf midden in een gezondheidscrisis. Corona heeft ons genoodzaakt te experimenteren met livestreaming. Dat er nu een bedrijf is, is fantastisch. We beseffen dat we nog niet de beste speler in onze markt zijn, maar de dankbaarheid bij klanten als we hen onze expertise aanbieden, geeft energie en ambitie om dat wel te worden.’

Dieptepunt? ‘Wij hebben vanop de eerste rij ondervonden hoe banken strenger zijn geworden in het verlenen van leningen. Bij de eerste aanvraag werd onze lening geweigerd. Dat is slikken als jonge ondernemer. Dankzij raad van collega-ondernemers en een stevig financieel plan is dat toch gelukt. Een andere eerder stressvolle periode, was nadat we onze eerste klant hadden binnengehaald. Door het wereldwijde tekort aan elektronica duurde het tot tien dagen voor de livestream vooraleer we ons materiaal hadden. Dat was erg nipt.’

2022? ‘In 2022 zullen bedrijfsevenementen steeds meer hybride vormen aannemen. We merken nu al dat bedrijven meer verwachten. Ze verwachten bij wijze van spreken een mini-Netflix-productie om iedereen betrokken te houden. Bedrijven en organisaties denken beter na over welke boodschap ze willen vertellen en hoe ze dat het best doen. Ik hoop dat we weer snel potentiële klanten in het echt kunnen ontmoeten, het is makkelijker om mensen te overtuigen als ik hen persoonlijk ken. Zo kan je beter hun specifieke verwachtingen inschatten.’

Sarah Parent (31) | CEO van de ecologische start-up Go Forest

Hoogtepunt? ‘Het gaat veel sneller met Go Forest dan ik had durven te denken. Sinds de start in september 2020 hebben we 130.000 bomen geplant voor meer dan 120 klanten. Net voor de zomer hebben we een blockchain-applicatie in het leven geroepen, waarmee we elke boom linken aan de klant. Die transparantie vind ik erg belangrijk, omdat er concurrenten zijn die bomen meermaals verkopen. Een ander hoogtepunt was mijn bezoek aan ons project in Peru. Als je ziet hoe gezinnen letterlijk in en van het woud leven, wordt het resultaat van je werk pas echt tastbaar.’

Dieptepunt? ‘Na mijn terugkeer uit Peru heb ik een stevige klop gekregen. Van in het vliegtuig zag ik de grote stukken Amazonewoud die verdwenen waren en dat gaf me een gevoel van machteloosheid. Wij onderhandelen met bedrijven over de aanplanting van pakweg 50 of 100 bomen, terwijl dat een druppel op een hete plaat is. Mensen onderschatten dat. ‘Sarah plant bomen’, zeggen ze, maar het is veel meer dan dat.’

2022? ‘Optimistisch. We laten ons omringen door de juiste partijen, waardoor we een serieuze groei zullen waarmaken. Behalve een nieuwe strategie en website liggen er veel projecten op de plank. Aan covid wil ik geen woorden vuilmaken. Het virus heeft ons een grote deal met een autofabrikant gekost, omdat het Autosalon niet kan doorgaan. De coronacrisis bracht wel een lichtpunt: mensen zien eindelijk de waarde van de natuur in.’

Louis Jonckheere (37) | Medeoprichter van het techbedrijf Showpad

Hoogtepunt? ‘Met Showpad zijn we erin geslaagd onze kenmerkende kantoorcultuur te behouden, zij het in de online-wereld. Wereldwijd hebben we het afgelopen jaar tussen 150 en 200 nieuwe medewerkers aangenomen. Het is fijn te zien dat die mensen zich amuseren in ons bedrijf. Persoonlijk ben ik blij met de betere balans die ik gevonden heb. Vroeger trok ik iedere maand voor een week naar de VS, nu is dat maar één keer om de drie of vier maanden meer. Daardoor heb ik minder last van die vervelende jetlags, meer tijd voor mijn gezin en kan ik vaker sporten.’

Dieptepunt? ‘Ik ben een nogal extraverte persoonlijkheid en heb mensen nodig rondom mij om energie te krijgen. Bij Showpad houden we elk jaar een grote sales kick-off, waarbij we het hele bedrijf naar één locatie overvliegen. Dat gaat gepaard met een goed feestje en geeft energie voor een druk werkjaar. Het virtuele vervangingsevenement was een waardig initiatief, maar ik miste die fysieke bijeenkomst met het volledige team wel enorm.’

2022? ‘Het ziet er niet naar uit dat 2022 helemaal anders dan 2021 wordt. Een echte kantoorcultuur zit er niet meteen in en zorgeloos reizen evenmin. Maar ik ben een geboren optimist, dus ik heb een goed oog in het komende jaar. De pandemie heeft innovatie op zeer korte termijn echt een boost gegeven. In het begin was Showpad een tool, intussen is onze software uitgegroeid tot een broodnodig systeem voor commerciële teams. Blijven innoveren is ons doel voor de toekomst.’

Mohamed Takhim (45) | Wetenschapper en fosfaatpionier

Hoogtepunt? ‘Begin vorig jaar is mijn fabriek in het Franse Duinkerke verkocht, als gevolg van het faillissement van Ecophos (het Waalse fosfatenbedrijf van Takhim dat in 2020 over de kop ging, red.). Dat was pijnlijk, omdat het de kroon op het werk was van 25 jaar lang bouwen aan mijn eigen bedrijf. De Franse fabriek was het kostbaarste actief van de groep, en ik heb lang gevochten om ze te behouden. Vandaag is het een filiaal van een concurrent die ze voor een appel en een ei heeft gekocht. Extra pijnlijk is dat de prijs van fosfaten voor voedingsproducten, een van onze markten, maal vier is gegaan, zoals ik altijd voorspeld had.’

Dieptepunt? ‘De oprichting van mijn nieuw bedrijf TTBS en de neerlegging van een patent op mijn nieuwe RubiPhos-technologie: daarmee kunnen we fosfaten voor voeding en bemesting halen uit de vliegassen die vrijkomen bij het verbranden van het slib van waterzuiveringsstations.’

2022? ‘Ik kijk erg uit naar de plaatsing en de opstart van de eerste test-installatie met onze nieuwe technologie op de productiesite van een klant. De logistieke chaos tijdens de coronacrisis heeft aangetoond dat Europa niet langer afhankelijk mag zijn van de rest van wereld voor zijn levensnoodzakelijke fosfaten. Daarom is het belangrijk technologie te ontwikkelen om fosfaten te halen uit afvalstoffen. Alleen zo kunnen we fosfaten en meststoffen recupereren voor een circulaire en lokale voedingseconomie.’

Louis Vanhove (32) | CEO van elektrischefietsenproducent Bizbike

Hoogtepunt? ‘Qua fietsenverkoop was 2020 een beter jaar dan dit jaar. Voor 2021 was het de bedoeling hetzelfde niveau te behalen of het zelfs te overtreffen. Je kan ons vergelijken met ijsjesverkopers. Als het goed weer is, staat er bij wijze van spreken een rij. Valt er regen, dan zien we geen kat. Ondanks de flauwe zomer en dat mensen opnieuw geld konden besteden aan reisjes, zijn we erin geslaagd verder te groeien. Gelet op de gewijzigde omstandigheden vind ik het een mooie prestatie dat we het afgelopen jaar tienduizenden mensen aan het fietsen gekregen hebben.’

Dieptepunt? ‘Het zou onterecht zijn te klagen dat we de explosieve groei van 2020 niet herhaald hebben. Wegens de leveringsproblematiek in de sector hebben we buffers aangelegd in de voorraad, en dat legt natuurlijk druk op de organisatie. Ik vond het ook lastig om mijn 60 medewerkers aan te sturen. Het was zoeken naar taken en verantwoordelijkheden. Mag ik op het gaspedaal staan of niet?’