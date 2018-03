Zicht op de wereld is troebel vanuit een ivoren toren

Kan een goed presterend beursgenoteerd bedrijf zijn topman een salarisverhoging van 50 procent geven? Ja, behalve als het een bank is. Dan hebben andere stakeholders dan de aandeelhouders ook wat in de pap te brokken.

‘Zo ne goeie hebben wij nog niet gehad, hiep hoi!’ Zouden de commissarissen van ING dat lied hebben aangeheven toen ze voorstelden het salaris van Ralph Hamers, de topman van de Nederlandse bank, met 50 procent op te trekken tot 3 miljoen euro?

Hamers is sinds oktober 2013 CEO van ING. Hij stuurt de bank onvervaard het digitale tijdperk in. ING won vorig jaar 1,6 miljoen klanten en telt er wereldwijd 37 miljoen. De winst over 2017 kwam uit op 4,9 miljard euro en sinds juni 2016 ging de beurskoers maal twee. Dan verdient de topman een beloning, niet? Naar internationale normen wordt hij niet royaal betaald. En als ING dan een keer een toptalent in huis heeft, moet een inspanning worden gedaan om te vermijden dat hij vertrekt.

Hamers kan helaas naar zijn opslag fluiten. De voorgestelde salarisverhoging wekte in Nederland zo veel verontwaardiging op, bij het grote publiek en in de politiek, dat de raad van commissarissen wijselijk besloot op zijn stappen terug te keren.

‘We hebben de publieke reactie in Nederland over dat gevoelige thema onderschat’, zei Jeroen van der Veer, de voorzitter van de raad van commissarissen. Van der Veer zag zelf geen graten in een salaris van 3 miljoen euro. Tien jaar geleden verdiende hij als CEO van de oliegroep Shell 6,5 miljoen euro. Nou dan?

Salami

In vergelijking met andere Nederlandse topmanagers is Hamers geen grootverdiener, zelfs niet met een salaris van 3 miljoen euro. Het is dan ook niet de hoogte van zijn salaris die in de eerste plaats aanstoot geeft, wel dat hij er in één keer 50 procent bovenop krijgt. Die heel forse stijging contrasteert fel met de loonmatiging die van andere werknemers wordt gevraagd. Als de raad van commissarissen aan Hamers een salamiverhoging had gegeven, met de volgende vijf jaar telkens 10 procent erbij, zou er geen haan naar gekraaid hebben.

Een bank is geen bollenwinkel of brouwerij. Carlos Brito, de topman van AB InBev, krijgt over het boekjaar 2017 een bonus van 5,1 miljoen euro en neemt zo 6,5 miljoen euro mee naar huis. Gejoel daarover bleef uit. Twee maten en twee gewichten?

In principe beslissen de aandeelhouders en de aandeelhouders alleen over het salaris van wie hun bedrijf leidt. Maar voor een bank ligt dat enigszins anders. Voor de bestuurders van ING is de bankencrisis van 2008 misschien een vervagende herinnering, maar in het collectieve geheugen zit ze nog stevig ingeprent.

ING is met miljarden euro’s steun van de Nederlandse overheid overeind gehouden.

De bank heeft dat netjes terugbetaald, maar daarmee is haar schuld niet afgelost. Als de overheid in een groot vangnet voor een bedrijf moet voorzien, in het verleden maar ook in de toekomst, heeft ze het recht zich met het beleid van dat bedrijf te bemoeien. Het is geen free lunch. Het is ook nogal kras dat ING met een handigheidje probeerde de bonusbeperkingen voor bankiers, die Europa oplegt, te omzeilen.

Glazenwasser

Eerst een paar jaar aan het overheidsinfuus hangen, vervolgens met de botte bijl door het personeelsbestand gaan en dan de topman een grote financiële beloning geven. Bestuurders die niet inzien dat dat een moeilijk te verteren cocktail is, staan ver van de realiteit. Het zicht op de wereld is troebel vanuit de hoge ramen op de hoogste etage van de ivoren toren.

Is de glazenwasser gekomen? Heeft alleen de publieke verontwaardiging de raad van commissarissen van ING op zijn stappen doen terugkeren? Dan zijn ze weinig mans.

De aandeelhouders van ING hadden wellicht ingestemd met de salarisverhoging voor Hamers. Het gaat om overwegend Angelsaksische fondsen die geen moeite hebben met behoorlijk betaalde CEO’s, zolang die maar stevige financiële resultaten halen. Het heeft de bestuurders vooral op andere gedachten gebracht dat de klanten bij bosjes verontwaardigd wegliepen. En dat de politici in Den Haag plannen smeedden om zulke fratsen onmogelijk te maken.

Een wettelijk ingrijpen op de salarissen van de top-CEO’s kan alle grote Nederlandse bedrijven treffen. Ook Unilever, dat op het punt stond te kiezen tussen Londen en Rotterdam om zijn hoofdkwartier te vestigen. Het zou niet verbazen als de commissarissen van ING een heleboel kwade telefoontjes van andere Nederlandse bedrijfstoppers hebben gekregen.

‘Goed dat ING het besluit heeft genomen het beloningsvoorstel in te trekken’, tweette de Nederlandse premier Mark Rutte. De dupe van de hele historie is Hamers. Er zal aandachtig worden toegekeken of hij niet op een andere manier wat extra krijgt. Als hij vindt dat hij geen loon naar werk krijgt, kan hij zijn geluk elders beproeven. Bonne chance!