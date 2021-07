Ziekenhuisbaas aan het hoofd van wapenfabriek Herstal

De wapengroep Herstal krijgt na 12 jaar een nieuwe CEO. Met Julien Compère, de topman van het Luikse academische ziekenhuis CHU, gaat het om een opvallende aanstelling.

Group Herstal bestaat uit twee divisies: de bekende fabrikant van defensiewapens FN Herstal en de jacht- en sportwapendivisie - de burgerlijke tak - met de al even bekende merken Browning en Winchester. Het geheel wordt reeds 12 jaar geleid door Philippe Claessens. De man stond voor een derde mandaat als CEO, maar hij gaf eind 2020 aan niet voor een verlenging te gaan.

Daarom diende Group Herstal de zoektocht naar een opvolger te starten. Er circuleerden meerdere namen, ook die van Compère. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de 44-jarige ziekenhuisbaas. De man staat al acht jaar aan het hoofd van het CHU de Liège. Daarvoor was hij aan de slag als adviseur op de Federale Overheidsdienst Economie en op het kabinet van gewezen Waals minister Jean-Claude Marcourt (PS), waar hij opklom tot kabinetschef.

Mogelijk speelt die politieke link een rol bij zijn overstap naar Herstal: de wapengroep is helemaal in handen van de Waalse regering, waarvan de PS deel uitmaakt. Compère was onder andere ook bestuurder van de verzekeraar Ethias, diens moederholding Vitrufin en van diverse Waalse instellingen. Hij is nog steeds voorzitter van de Waalse overheidsholding Socofe.

De ziekenhuismastodont CHU met bijna 6.000 werknemers is zowat de Waalse tegenhanger van Gasthuisberg, het UZ Leuven. Het is een van de zeven academische ziekenhuizen van ons land en het enige van Wallonië. Het is tevens het grootste hospitaal van het zuiden van België.