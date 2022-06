Een dag voor de zomer belooft het maandag al heet te worden. Vakbonden en allerlei organisaties roepen op te staken en in Brussel te betogen. Het kernwoord is koopkracht. Hoewel de Nationale Bank een inhaalbeweging voorspelt en niet iedereen de inflatie even hard voelt, zijn velen het erover eens: er moet iets gebeuren.