Zuckerberg zaait verwarring bij beleggers in Meta-bedrijf

Als een bedrijf van naam verandert, is het telkens opletten voor beleggers. Dat werd gisteravond nog eens duidelijk.

Het aandeel Meta Materials sprong gisteren in de nabeurshandel met een kwart omhoog. Dat was niet omdat het management plots een nieuwe strategie of hogere winstprognoses had aangekondigd. Ook was er geen sprake van een overnamebod.

Nee, dat had alles te maken met Mark Zuckerberg die op het einde van de Facebook Connect-conferentie aankondigde dat het bedrijf de naam verandert van Facebook naar Meta. Meta Platforms om precies te zijn. ‘One more thing’, zo pakte hij à la wijlen Steve Jobs de aandacht van de luisteraars.

Meta Materials heeft niets te maken met Facebook. Het is een materiaaltechnologiebedrijf en levert ‘smart materials’ en ‘nanocomposieten’ voor onder meer de automobielsector en medische industrie. Het bedrijf heeft nu een beurswaarde van anderhalf miljard dollar.

George Palikaras, CEO van Meta Materials, kon er wel mee lachen en grapte op Twitter: ‘I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse.’

Naamsverwarringen zijn wel vaker de oorzaak van bizarre bewegingen op de beurs. Zo verdubbelde het Chinese Zoom Technologies in de lente van 2019 plots in waarde na de beursgang op Nasdaq van Zoom Video Communications.

In januari dit jaar steeg het obscure Signal Advance met meer dan 1.000 procent na een tweet van Elon Musk. Die raadde zijn volgers op Twitter aan over te schakelen op Signal als alternatief voor Whatsapp of Facebook Messenger.