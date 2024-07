Iemand vroeg Kande Kazadi ooit voor een selfie, in de overtuiging dat hij de Franse ex-voetballer Thierry Henry was. Is hij niet, de 35-jarige Antwerpenaar, die ooit Barack Obama probeerde uit te nodigen op zijn huwelijk, is partner van het prestigieuze Amerikaanse managementadviesbureau Bain & Company. 'Van papa moesten we altijd de beste willen zijn.'