Falcon 9-raketten van SpaceX blijven aan de grond

De tegenslag dreigt opnieuw vertraging op te leveren voor de missie Polaris Dawn, de eerste commerciële ruimtereis waarbij privépassagiers zich buiten het ruimteschip kunnen begeven, enkel beschermd door hun ruimtepak. De missie wordt betaald door zakenman Jared Isaacman en maakt gebruik van een SpaceX-raket. De lancering is de voorbije dagen al twee keer uitgesteld. Maandag door een heliumlek, woensdag door het slechte weer. Een nieuwe lanceerdatum is er nog niet.

Woensdagochtend was een Falcon 9 met Starlink-satellieten opgestegen vanuit Florida. Nadat de lading met succes was afgezet, moest de eerste trap van de raket zoals gewoonlijk landen op een schip op zee. Dat proces, de grote innovatie van SpaceX, laat toe om het onderdeel steeds opnieuw te gebruiken en de kosten te beperken. Maar de eerste trap vatte vuur bij de landing op het schip en viel zijwaarts om. Het is al meer dan drie jaar geleden dat het niet was gelukt om de eerste trap van een Falcon 9 ongehavend te laten landen. SpaceX heeft dit manoeuvre sindsdien meer dan 260 keer met succes uitgevoerd.