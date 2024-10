Franse insectenkweker Ynsect beschermd tegen schuldeisers

De Franse insectenkweker Ynsect, die onder meer kapitaal ophaalde bij Belgische investeerders, heeft bescherming gevraagd en verkregen tegen zijn schuldeisers. Het bedrijf hoopt op korte termijn vers geld te vinden.

Ynsect is een raar beestje. Het Franse bedrijf produceert eiwitten op basis van insecten. Het doel is het gebruik van vismeel voor dierenvoeding te verminderen en de bijproducten te verkopen als meststoffen.

Om die eiwitten te produceren, bouwde Ynsect een nieuwe fabriek in Noord-Frankrijk. Het moet de grootste verticale boerderij ter wereld worden. Maar de opstart van de vestiging verliep moeizaam en de kosten rezen de pan uit, wat de financiële gezondheid van het bedrijf onder druk zette. Dat mondde vorige week uit in een gerechtelijk akkoord (procédure de sauvegarde), waardoor Ynsect zes maanden lang beschermd is tegen zijn schuldeisers.

'Ons industrieel project vereist nog steeds extra kapitaal in afwachting van een productieniveau dat de winstgevendheid van het bedrijf zal garanderen', klinkt het bij Ynsect. Het bedrijf maakt zich sterk dat het binnenkort vers geld kan ophalen. Het is naar eigen zeggen 'in vergevorderde gesprekken' met een aantal investeerders die bereid zijn de lanceringsfase van dat industriële proces te ondersteunen en te financieren.

Belgisch staartje

Het dossier zal ongetwijfeld ook in ons land met argusogen worden gevolgd. Meerdere Belgische investeerders zitten in het kapitaal van Ynsect. De genoteerde holding Bois Sauvage heeft 3,74 procent van het Franse bedrijf in handen. Finasucre, de familiale groep van de zakenfamilie Lippens, zit sinds 2019 in het kapitaal.

Ook Astanor, de op landbouw- en voedingstechnologie gefocuste investeerder, zit in het kapitaal. Achter Astanor zitten onder meer meer de families Toye (holding Diepensteyn) en Colruyt (investeringsmaatschappij Korys), de Colruyt-groep zelf, Belfius Insurance, de familie Adriaenssen-de Spoelberch, de federale regering (SFPIM) en het Vlaamse PMV.