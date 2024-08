Judy Ann Melchior, de invloedrijkste vrouw in de springpaardenwereld: 'Naar ons WK komt 60.000 man'

De mogelijke verkoop van een gloednieuwe stoeterij in handen van de Limburgse familie Melchior beroert het exclusieve wereldje van de luxepaarden. Het is een nieuwe ontwikkeling in de strategie van de jonge Judy Ann Melchior, die van embryoveiling tot projectontwikkeling internationaal in de kijker loopt. ‘Ik zeg nooit nooit.’