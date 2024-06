Een huisdokter die rimpels wegwerkt, een spoedarts die lippen voller maakt, een anesthesist die wenkbrauwen lift. Hoewel het handentekort in de zorg toeneemt, voeren steeds meer artsen esthetische behandelingen uit. Hoe wenselijk is die trend? 'De kwaliteit is vaak niet gegarandeerd. We zijn in een jungle beland.'