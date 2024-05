Oprichter stopt na 50 jaar als voorzitter WEF in Davos

Klaus Schwab was jarenlang professor politieke economie aan de Universiteit van Genève. In 1971 richtte de Duitser het WEF op. Volgens de overlevering lag hij het jaar voordien aan het zwembad in Davos hoe verderop een congrescentrum in aanbouw was. Schwab zag er de perfecte locatie om een van zijn dromen te realiseren: managers vanuit heel Europa samenbrengen, zodat ze op een ongedwongen manier van elkaar konden leren en elkaar inspireren. Hij zocht 25.000 Zwitserse franken bijeen, boekte het congrescentrum en inviteerde 440 topmanagers uit dertig landen.