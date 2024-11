Werkgevers: 'Hogere Amerikaanse invoerheffingen zouden België dubbel pijn doen'

Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de hogere Amerikaanse invoertarieven waarmee aanstaand president Donald Trump dreigt. 'Je kan als Belgisch bedrijf zonder lokale productie al een extra voorraad in de VS opbouwen.'

Nu Donald Trump voor de tweede keer tot Amerikaans president is verkozen, leeft de vrees bij Belgische werkgeversorganisaties of en in welke mate hij zijn gespierde campagnetaal over hogere invoertarieven voor buitenlandse producten in beleid zal omzetten.

Die dreiging is zeer reëel, oordelen de werkgevers. 'Trump heeft meermaals gezegd dat hij de invoertarieven voor Europese producten met 10 procentpunt zou verhogen', zegt Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. 'Hoe dat concreet zal uitdraaien nu hij president is, is nog af te wachten. Maar de kans bestaat dat we die weg opgaan, afgaand op hoe vaak hij erover gesproken heeft.'

Vandaag zijn de Amerikaanse invoertarieven voor Europese goederen in het algemeen 'redelijk laag, met uitzondering van piektarieven voor bepaalde sectoren', zegt Olivier Joris, de directeur van het competentiecentrum Europa & Internationaal bij de Belgische werkgeversorganisatie VBO.

'De vraag is onder meer of Trump een hogere vlakke heffing op alle goederen zal invoeren of eerder selectiever te werk zal gaan. Hij heeft tijdens zijn eerste termijn al de invoertarieven op Europees staal en aluminium opgetrokken.'

De Verenigde Staten zijn een zeer belangrijke afzetmarkt voor Vlaamse bedrijven, zo blijkt uit cijfers van de organisatie die exporterende en investerende Vlaamse bedrijven in het buitenland begeleidt, Flanders Investment & Trade (FIT). In de eerste zeven maanden van dit jaar exporteerde Vlaanderen voor 14,77 miljard euro naar de Verenigde Staten, waarmee het land de op vier na grootste exportbestemming voor Vlaamse bedrijven is.

Daarbij gaat het vooral om chemische en farmaceutische producten: die zijn samen goed voor meer dan de helft van het exportbedrag. Verder zijn het vooral diamanten en auto's die via ons land naar de VS verscheept worden. In die laatste categorie gaat het voor een groot deel om de in Vorst geproduceerde Audi Q8 e-tron. De productie daarvan stopt op 28 februari: normaal gesproken nog voor eventuele extra invoerheffingen in de Verenigde Staten van kracht worden.

Van de grote Belgische bedrijven is de Kortrijkse technologiegroep Barco een van de meest gevoelige voor nieuwe tariefmuren in de VS. Vorig jaar haalde Barco 40 procent van zijn totale omzet van iets meer dan 1 miljard euro uit het Amerikaanse contient. Het merendeel daarvan kwam uit de VS. Het bedrijf heeft wel onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de VS, maar geen productie.

Het valt niet uit te sluiten dat we ooit de conclusie trekken dat het beter is om toch ook in de VS productie op te starten Willem Fransoo hoofd investor relations bij Barco

‘De mogelijkheid van hogere importtarieven in de Verenigde Staten is een zeker een thema dat we in de gaten houden en waar we over nadenken', zegt het hoofd investor relations bij Barco, Willem Fransoo.

‘De VS is een bijzonder belangrijke markt voor ons, vooral op het vlak van healthcare. Maar een eigen fabriek hebben we er dus niet. Dat maakt ons kwetsbaar voor eventuele importtarieven, die onze producten duurder zouden maken. Dat kan wegen op de vraag. Maar ook onze concurrenten hebben geen productie in de VS, waardoor we daar dus om concurrentieel vlak geen nadeel van zouden ondervinden. Wij zijn op dat vlak niet meer kwetsbaar dan de markt.’

‘Onze productie zit gespreid over Europa en Azië. Dat is redelijk uniek voor een technologiebedrijf, maar is een bewuste keuze net om met geopolitieke spanningen rekening te kunnen houden. Zo zijn er klanten die geen producten uit China willen, daar kunnen wij dan rekening mee houden', aldus Fransoo.

Toch denkt Barco wel na over maatregelen voor het geval de VS effectief zijn importtarieven op Europese producten fors verhoogt. Fransoo: 'Het valt niet uit te sluiten dat we ooit de conclusie trekken dat het beter is om toch ook in de VS productie op te starten. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Laat ons eerst maar afwachten of de soep zo heet gegeten zal worden als ze wordt opgediend.’

Half afgewerkte producten

Hogere tarieven voor import uit Europa zouden uiteraard gevolgen hebben voor de directe, rechtstreekse uitvoer van Belgische goederen, omdat die dan duurder worden in de Verenigde Staten. 'Maar je mag zeker ook niet de indirecte impact vergeten', zegt Joris. 'Onze bedrijven leveren ook veel half afgewerkte producten aan landen als Frankrijk, Duitsland en Nederland, die dan weer goederen naar de Verenigde Staten exporteren. Als er hogere tarieven komen, zou dat ons land dus dubbel pijn doen.'

Als China zijn producten moeilijker kwijtraakt op de Amerikaanse markt, zal het die meer naar Europa proberen uit te voeren. Dat deed het al met zonnepanelen en dat zie je ook nu weer met Chinese elektrische wagens. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

Bovendien dreigt een opgepookte handelsoorlog - Trump wil vooral de goedkope Chinese import met fors hogere importtarieven treffen - ook repercussies te hebben voor Europa en ons land, vanwege onze open, sterk op export gerichte economie. 'Als China moeilijker zijn producten op de Amerikaanse markt kan verkopen, zal het die meer naar Europa proberen uit te voeren', zegt Van Craeynest. 'Dat heeft het al gedaan met zonnepanelen en dat zie je ook nu weer gebeuren met Chinese elektrische wagens.'

Blootstelling in kaart

Hoewel het nog allemaal erg voorbarig en onduidelijk is, heeft de technologiefederatie Agoria haar leden nu al gevraagd zich op hogere invoertarieven voor te bereiden. Volgens CEO Bart Steukers kunnen bedrijven dat doen door hun blootstelling aan de Verenigde Staten in kaart te brengen.

'Je zou als Belgisch bedrijf zonder lokale Amerikaanse productie al een extra voorraad in de VS kunnen opbouwen voor die potentiële tarieven ingaan. Of je kan onderzoeken of je meer Amerikaanse onderaannemers in je keten kan inschakelen. Dat zien we voor alle duidelijkheid niet graag gebeuren, want je wil vooral werkgelegenheid in Europa creëren.'

Alternatieve afzetmarkten

Steukers geeft ook aan dat Europese en Belgische bedrijven meer op zoek zullen gaan naar alternatieve afzetmarkten, zoals Zuid-Amerika. Van Craeynest signaleert dat bedrijven zich misschien ook nog meer op de interne, Europese economie zullen moeten richten.

Een hamvraag is ook of Belgische ondernemingen bij hogere exporttarieven niet beter meer in de Verenigde Staten produceren. 'Dat is wat Trump als president wil bereiken: dat zo meer werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de Verenigde Staten worden gecreëerd', zeggen alle gesprekspartners in koor.